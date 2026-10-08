"बातमी कानी पडली अन् वाटलं अफवाच असेल"; नाना पाटेकर यांच्या निधनावर प्रकाश आमटेंची प्रतिक्रिया
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Published : October 8, 2026 at 4:46 PM IST
गडचिरोली : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने केवळ मनोरंजन विश्वच नाही, तर सामाजिक क्षेत्रही हळहळले आहे. नानांच्या अकाली जाण्याने हेमलकसा येथील आमटे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे यांनी अत्यंत भावूक शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
"सकाळी जेव्हा नानांच्या निधनाची धक्कादायक बातमी कानी पडली, तेव्हा सुरुवातीला आम्हाला ती एक अफवाच वाटली," अशी प्रतिक्रिया डॉ. प्रकाश आमटे यांनी दिली. मोठ्या व्यक्तींबाबत अनेकदा अशा खोट्या बातम्या पसरत असल्याने आधी विश्वास बसला नाही, पण नंतर मित्रांचे फोन आल्यावर या दुःखद घटनेवर शिक्कामोर्तब झाले.
नाना पाटेकर आणि आमटे कुटुंबाचे नाते अतिशय जिव्हाळ्याचे होते. डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या जीवनावरील बायोपिक चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी नाना महिनाभर हेमलकसा येथे राहिले होते. या काळात ते थेट आमटेंच्या स्वयंपाकघरात जाऊन सर्वांना प्रेमाने जेवण खाऊ घालायचे. घरातील मुले, सुना आणि नातवंडांशी त्यांचे घट्ट कौटुंबिक ऋणानुबंध निर्माण झाले होते. नाना हे बाबा आमटेंना स्वतःच्या वडिलांसारखे मानत असत. नानांच्या जाण्याने आमच्या कुटुंबाची कधीही न भरून निघणारी व्यक्तिगत हानी झाली आहे, अशा शब्दांत प्रकाश आमटेंनी नानांच्या आठवणींना उजाळा दिला.
गडचिरोली : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने केवळ मनोरंजन विश्वच नाही, तर सामाजिक क्षेत्रही हळहळले आहे. नानांच्या अकाली जाण्याने हेमलकसा येथील आमटे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे यांनी अत्यंत भावूक शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
"सकाळी जेव्हा नानांच्या निधनाची धक्कादायक बातमी कानी पडली, तेव्हा सुरुवातीला आम्हाला ती एक अफवाच वाटली," अशी प्रतिक्रिया डॉ. प्रकाश आमटे यांनी दिली. मोठ्या व्यक्तींबाबत अनेकदा अशा खोट्या बातम्या पसरत असल्याने आधी विश्वास बसला नाही, पण नंतर मित्रांचे फोन आल्यावर या दुःखद घटनेवर शिक्कामोर्तब झाले.
नाना पाटेकर आणि आमटे कुटुंबाचे नाते अतिशय जिव्हाळ्याचे होते. डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या जीवनावरील बायोपिक चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी नाना महिनाभर हेमलकसा येथे राहिले होते. या काळात ते थेट आमटेंच्या स्वयंपाकघरात जाऊन सर्वांना प्रेमाने जेवण खाऊ घालायचे. घरातील मुले, सुना आणि नातवंडांशी त्यांचे घट्ट कौटुंबिक ऋणानुबंध निर्माण झाले होते. नाना हे बाबा आमटेंना स्वतःच्या वडिलांसारखे मानत असत. नानांच्या जाण्याने आमच्या कुटुंबाची कधीही न भरून निघणारी व्यक्तिगत हानी झाली आहे, अशा शब्दांत प्रकाश आमटेंनी नानांच्या आठवणींना उजाळा दिला.