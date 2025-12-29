शिवसेनेचे पुणे शहराध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी शक्तीप्रदर्शन करत भरला उमेदवारी अर्ज, पाहा व्हिडिओ - NANA BHANGIRE FILES NOMINATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 29, 2025 at 7:42 PM IST
पुणे : महानगरपालिकेच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून, मंगळवारी उमेदवारी भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. पुण्यात भाजपा आणि शिवसेना यांची युती तर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र तर काँग्रेस आणि दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र अशी तिरंगी लढत होणार आहे. शिवसेना पक्षाचे शहराध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी शक्तिप्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे.
पुण्यात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे शहराध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी प्रभाग क्रमांक 41 मधून उमेदवारी अर्ज भरला आहे. हांडेवाडी येथील श्रीराम चौकातून शक्तीप्रदर्शन करत नाना भानगिरे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला असून, आपणच विजयी होणार, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक सहभागी झाले होते.
पुण्यात महायुतीकडून जागावाटपाची चर्चा सुरू असून, जागावाटप निश्चित झालेलं नाही, तर दुसरीकडे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी एक दिवस शिल्लक असल्याने दोन्ही पक्षाकडून सर्व प्रभागातून उमेदवारी अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत. तसंच जे इच्छुक आहेत त्यांना अर्ज भरण्यास दोन्ही पक्षांकडून सांगितलं आहे. यामुळं इच्छुकांमध्ये देखील मोठा गोंधळ उडाला आहे.
पुणे : महानगरपालिकेच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून, मंगळवारी उमेदवारी भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. पुण्यात भाजपा आणि शिवसेना यांची युती तर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र तर काँग्रेस आणि दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र अशी तिरंगी लढत होणार आहे. शिवसेना पक्षाचे शहराध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी शक्तिप्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे.
पुण्यात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे शहराध्यक्ष नाना भानगिरे यांनी प्रभाग क्रमांक 41 मधून उमेदवारी अर्ज भरला आहे. हांडेवाडी येथील श्रीराम चौकातून शक्तीप्रदर्शन करत नाना भानगिरे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला असून, आपणच विजयी होणार, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक सहभागी झाले होते.
पुण्यात महायुतीकडून जागावाटपाची चर्चा सुरू असून, जागावाटप निश्चित झालेलं नाही, तर दुसरीकडे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी एक दिवस शिल्लक असल्याने दोन्ही पक्षाकडून सर्व प्रभागातून उमेदवारी अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत. तसंच जे इच्छुक आहेत त्यांना अर्ज भरण्यास दोन्ही पक्षांकडून सांगितलं आहे. यामुळं इच्छुकांमध्ये देखील मोठा गोंधळ उडाला आहे.