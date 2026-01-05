ETV Bharat / Videos

मतपत्रिकेत माझं नाव पहिलं आलंच पाहिजे, नियमावर बोट ठेवत शिवसेना उमेदवाराचं निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन - SHIV SENA CANDIDATE PROTEST

साकीब आबाजी शिवसेना उमेदवाराचं निवडणूक आंदोलन

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 5, 2026 at 4:15 PM IST

Choose ETV Bharat

पुणे : पुण्यातील प्रभाग क्रमांक २६ मधील शिवसेनेचे उमेदवार साकिब आबाजी यांच्याकडून निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात येत आहे. मतपत्रिकेवर नाव वेगळं छापून आल्यानं आक्रमक झालेल्या या उमेदवाराकडून आंदोलन सुरू करण्यात आलं. जोपर्यंत माझं नाव दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत मी येथून उठणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. 
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांची नावं देण्यात येतात त्यात आडनाव प्रथम टाकलं जातं, मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून प्रभाग क्रमांक २६ मधील शिवसेनेचे उमेदवार साकिब आबाजी यांचं आडनाव न टाकता नाव प्रथम टाकण्यात आलं आहे आणि यामुळे ते आंदोलनाला बसले आहेत. इंग्रजी अक्षरांच्या क्रमाने यादीत नावं टाकली जातत. त्यातही आपलं नाव पहिलं आलं पाहिजे अशीही त्यांची मागणी आहे. यावेळी साकीब आबाजी म्हणाले की, गेल्या तीन दिवसांपासून मी महापालिकेच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करत असून त्यांच्याकडून कोणतंही प्रतिसाद मिळत नाहीये. माझं नाव साकिब आबाजी असून निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून आडनाव नुसार आबाजी साकिब असं नाव यायला हवं मात्र अस न होता साकिब आबाजी असं लिहिण्यात आलं आहे. माझं नाव दुरुस्त करण्यात यावं अशी माझी मागणी असून भाजपाच्या उमेदवाराकडून राजकारण होत असल्याचा आरोप यावेळी त्यांनी केला.

