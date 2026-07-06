मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्याची परिस्थिती काय? पाहा व्हिडिओ - TREE FALLS IN MUMBAI RAIN
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Published : July 6, 2026 at 7:50 PM IST
मुंबई- देशाच्या आर्थिक राजधानीमध्ये आज तब्बल ताशी 80 ते 90 किलोमीटर वाऱ्याचा वेग दिसून आला. यावेळी समुद्रकिनारीदेखील मोठमोठ्या लाटा उसळल्याचं दृश्य पाहायला मिळालं. समुद्र खवळलेला असताना मुंबई पोलिसांनी समुद्रकिनारी जाऊ नका, असं सर्वसामान्य नागरिकांना आवाहन केलं आहे. दुसरीकडे समुद्रकिनारी असलेले झाडदेखील पडल्याचं पाहायला मिळालं. येत्या काही काळातही अशीच दृश्य पाहायला मिळू शकतात. उद्यादेखील हवामान विभागाकडून ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असं महानगरपालिका प्रशासन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाहन केलं आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई आणि उपनगरांत वृक्ष कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी वृक्ष घरे, चाळी, वाहने आणि रस्त्यांवर कोसळल्यानं मालमत्तेचे नुकसान झालं आहे. काही घटनांमध्ये जीवितहानीही झाली आहे. दादर, भांडुप, अंधेरी, गोरेगाव, विक्रोळी, मुलुंड आदी भागांत अशा घटनांमुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
मुंबई- देशाच्या आर्थिक राजधानीमध्ये आज तब्बल ताशी 80 ते 90 किलोमीटर वाऱ्याचा वेग दिसून आला. यावेळी समुद्रकिनारीदेखील मोठमोठ्या लाटा उसळल्याचं दृश्य पाहायला मिळालं. समुद्र खवळलेला असताना मुंबई पोलिसांनी समुद्रकिनारी जाऊ नका, असं सर्वसामान्य नागरिकांना आवाहन केलं आहे. दुसरीकडे समुद्रकिनारी असलेले झाडदेखील पडल्याचं पाहायला मिळालं. येत्या काही काळातही अशीच दृश्य पाहायला मिळू शकतात. उद्यादेखील हवामान विभागाकडून ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असं महानगरपालिका प्रशासन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाहन केलं आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई आणि उपनगरांत वृक्ष कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी वृक्ष घरे, चाळी, वाहने आणि रस्त्यांवर कोसळल्यानं मालमत्तेचे नुकसान झालं आहे. काही घटनांमध्ये जीवितहानीही झाली आहे. दादर, भांडुप, अंधेरी, गोरेगाव, विक्रोळी, मुलुंड आदी भागांत अशा घटनांमुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.