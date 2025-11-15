ETV Bharat / Videos

खासदार राघव चढ्ढा यांनी घेतलं साईबाबांचं दर्शन, पत्नी परिणीतीबद्दल दिली 'ही' माहिती, पाहा व्हिडिओ - MP RAGHAV CHADHA SHIRDI SAI DARSHAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2025 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी शनिवारी कुटुंबातील इतर सदस्यांसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी राघव चढ्ढा यांच्यासह कुटुंबातील सदस्यांनी साईबाबांच्या दुपारच्या माध्यान्ह आरतीला हजेरी लावली. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना राघव चढ्ढा म्हणाले की, "साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन मनाला शांती मिळते. आज माझ्याकडे जे काही आहे ते सगळे साईबाबांनी दिले आहे. त्यामुळे साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याची इच्छा होती."

शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो आहे. ज्यावेळी कामातून थोडा वेळ मिळतो, त्यावेळी लगेच शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत असतो. आज साईबाबांचे बोलावणे आल्याने आई आणि कुटुंबातील सदस्यांना घेऊन साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो असल्याचं राघव चढ्ढा यांनी सांगितले.

साईबाबांच्या आशीर्वादाने आम्हाला मुलगा झाला. पत्नी परिणीतीलाही साईच्या दर्शनाला यायचे आहे. मात्र, थोडे दिवस डॉक्टरांनी आराम करायला सांगितल्याने आज ती येऊ शकलो नाही. पुढच्यावेळी नक्की परिणीती आणि मुलाला घेऊन साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणार असे राघव म्हणाले.

शिर्डी : आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी शनिवारी कुटुंबातील इतर सदस्यांसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी राघव चढ्ढा यांच्यासह कुटुंबातील सदस्यांनी साईबाबांच्या दुपारच्या माध्यान्ह आरतीला हजेरी लावली. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना राघव चढ्ढा म्हणाले की, "साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन मनाला शांती मिळते. आज माझ्याकडे जे काही आहे ते सगळे साईबाबांनी दिले आहे. त्यामुळे साईबाबांच्या दर्शनासाठी येण्याची इच्छा होती."

शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो आहे. ज्यावेळी कामातून थोडा वेळ मिळतो, त्यावेळी लगेच शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत असतो. आज साईबाबांचे बोलावणे आल्याने आई आणि कुटुंबातील सदस्यांना घेऊन साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो असल्याचं राघव चढ्ढा यांनी सांगितले.

साईबाबांच्या आशीर्वादाने आम्हाला मुलगा झाला. पत्नी परिणीतीलाही साईच्या दर्शनाला यायचे आहे. मात्र, थोडे दिवस डॉक्टरांनी आराम करायला सांगितल्याने आज ती येऊ शकलो नाही. पुढच्यावेळी नक्की परिणीती आणि मुलाला घेऊन साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणार असे राघव म्हणाले.

For All Latest Updates

TAGGED:

MP RAGHAV CHADHA SHIRDI
MP RAGHAV CHADHA ON MODI
राघव चढ्ढा साई दर्शन
खासदार राघव चढ्ढा
MP RAGHAV CHADHA SHIRDI SAI DARSHAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Jayshree Shelke

शेतकरी विरोधी लोकं सत्तेत बसली आहेत; जयश्री शेळके यांची विखे पाटलांवर टीका

November 9, 2025 at 8:44 PM IST
नीरा नदीत दोन्ही पादुकांचे स्नान

संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी संत नामदेव व पांडुरंगाचा पालखी सोहळा पुणे जिल्ह्यात, नीरा नदीत दोन्ही पादुकांचे स्नान

November 9, 2025 at 7:29 PM IST
वडगाव पान येथे मानवी साखळीने राष्ट्रीय गीतास वंदन

वंदे मातरम गीताच्या 150व्या वर्धापन दिनानिमित्त वडगाव पान येथे मानवी साखळीने राष्ट्रीय गीतास वंदन

November 7, 2025 at 4:15 PM IST
balasaheb thorat

केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्ष स्थापन करायला पाहिजे - बाळासाहेब थोरात

November 6, 2025 at 3:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.