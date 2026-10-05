VIDEO : खासदार ओमराजे निंबाळकरांची MPSC विद्यार्थ्यांशी चर्चा, आंदोलक म्हणाले 'गो बॅक गो बॅक'
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Published : October 5, 2026 at 8:40 AM IST
पुणे : शिंदेंच्या शिवसेनेचे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी आमदार रोहित पवार सहभागी असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला (MPSC Protest Pune) भेट देऊन पाठींबा दिला. ओमराजे निंबाळकर येताच काही विद्यार्थ्यांनी ओमराजेंची हुर्रे उडवली. अनेक विद्यार्थ्यांनी हुल्लडबाजी केली, गोंधळ घातला. हा सगळा प्रकार पाहता आयोजकांनी विद्यार्थ्यांचे कान टोचले.
ओमराजे आपल्याला पाठिंबा देण्यासाठी आले आहेत. त्यांची वैयक्तीक राजकीय भुमिका काहीही असो ते आपल्याला पाठींबा देण्यास आले आहेत. आपण त्यांचा मान राखला पाहिजे, असं आयोजकांनी सांगितले. सरकारने आधीच आपल्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच आंदोलनाला गालबोट लागेल असं काहीही करु नका, सरकारला हेच हवं आहे, असं आयोजक म्हणाले.
ओमराजे निंबाळकर भाषणाला उभे राहताच काही आंदोलकांनी पक्षांतरचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना ओमराजे म्हणाले की, ओमराजे असाच ओमराजे झाला नाही. खालून धडका घेऊन इथपर्यंत आलोय. इथे बसलेले विद्यार्थी मला पक्षांतराविषयी बोलले. मी 24 तास मतदारसंघात खपतोय, लोकांची कामं करतोय. सर्वसामान्य माणसाची साथ सोडली नाही. त्या मतदारसंघात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक झाली. पण आमचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून मी पक्षांतराचा निर्णय घेतला.
पुणे : शिंदेंच्या शिवसेनेचे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी आमदार रोहित पवार सहभागी असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला (MPSC Protest Pune) भेट देऊन पाठींबा दिला. ओमराजे निंबाळकर येताच काही विद्यार्थ्यांनी ओमराजेंची हुर्रे उडवली. अनेक विद्यार्थ्यांनी हुल्लडबाजी केली, गोंधळ घातला. हा सगळा प्रकार पाहता आयोजकांनी विद्यार्थ्यांचे कान टोचले.
ओमराजे आपल्याला पाठिंबा देण्यासाठी आले आहेत. त्यांची वैयक्तीक राजकीय भुमिका काहीही असो ते आपल्याला पाठींबा देण्यास आले आहेत. आपण त्यांचा मान राखला पाहिजे, असं आयोजकांनी सांगितले. सरकारने आधीच आपल्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच आंदोलनाला गालबोट लागेल असं काहीही करु नका, सरकारला हेच हवं आहे, असं आयोजक म्हणाले.
ओमराजे निंबाळकर भाषणाला उभे राहताच काही आंदोलकांनी पक्षांतरचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना ओमराजे म्हणाले की, ओमराजे असाच ओमराजे झाला नाही. खालून धडका घेऊन इथपर्यंत आलोय. इथे बसलेले विद्यार्थी मला पक्षांतराविषयी बोलले. मी 24 तास मतदारसंघात खपतोय, लोकांची कामं करतोय. सर्वसामान्य माणसाची साथ सोडली नाही. त्या मतदारसंघात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक झाली. पण आमचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून मी पक्षांतराचा निर्णय घेतला.