दहीहंडीच्या मंचावरुन अशोक चव्हाणांचा ‘Gen Z’शी संवाद; आकांक्षा चौधरींचा तरुणाईला संदेश
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Published : September 7, 2026 at 9:58 AM IST
नांदेड - दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने राजकीय नेते आणि मनोरंजन विश्वातील सेलिब्रिटी एकाच मंचावर आले होत. या मंचावर नव्या पिढीशी संवादाचा आगळावेगळा कार्यक्रम रंगला. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोक चव्हाण यांनी Gen Z आणि Gen Alpha पिढीशी संवाद साधत आपल्या तरुणपणाच्या आठवणींना उजाळा दिला, तर अभिनेत्री आकांक्षा चौधरी यांनी तरुणांना लोकांच्या टीका-टोमण्यांना आपल्या कामातून आणि कर्तृत्वातून उत्तर देण्याचा संदेश दिला.
बिग बॉस फेम एल्विश यादव आणि अभिनेत्री आकांक्षा चौधरी यांना पाहण्यासाठी नांदेडमध्ये तरुणाईने मोठी गर्दी केली होती. नांदेडमध्ये दहीहंडी उत्सवाचा जल्लोष पाहायला मिळाला. तरुणाईची प्रचंड गर्दी होती. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नव्या पिढीशी थेट संवाद साधला. भाजपा युवा मोर्चाचे आशुतोष अमरनाथ राजुरकर यांनी नांदेडमध्ये दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.
नांदेड - दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने राजकीय नेते आणि मनोरंजन विश्वातील सेलिब्रिटी एकाच मंचावर आले होत. या मंचावर नव्या पिढीशी संवादाचा आगळावेगळा कार्यक्रम रंगला. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार अशोक चव्हाण यांनी Gen Z आणि Gen Alpha पिढीशी संवाद साधत आपल्या तरुणपणाच्या आठवणींना उजाळा दिला, तर अभिनेत्री आकांक्षा चौधरी यांनी तरुणांना लोकांच्या टीका-टोमण्यांना आपल्या कामातून आणि कर्तृत्वातून उत्तर देण्याचा संदेश दिला.
बिग बॉस फेम एल्विश यादव आणि अभिनेत्री आकांक्षा चौधरी यांना पाहण्यासाठी नांदेडमध्ये तरुणाईने मोठी गर्दी केली होती. नांदेडमध्ये दहीहंडी उत्सवाचा जल्लोष पाहायला मिळाला. तरुणाईची प्रचंड गर्दी होती. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नव्या पिढीशी थेट संवाद साधला. भाजपा युवा मोर्चाचे आशुतोष अमरनाथ राजुरकर यांनी नांदेडमध्ये दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले.