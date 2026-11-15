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भिक्षेकरी महिलेनं मुलाला जन्म देऊन रुग्णालयात सोडलं; डॉक्टरासंह परिचारिका 41 दिवसांपासून करत आहेत सांभाळ

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प्रतिक्रिया देताना डॉक्टर मोहिनी जाधव (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2026 at 8:53 PM IST

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बीड : जन्म देणाऱ्या आईनेच अवघ्या दीड किलो वजनाच्या नवजात बाळाला रुग्णालयात सोडून पळ काढला. मात्र जन्मदात्रीने नाकारलेल्या या चिमुकल्यासाठी बीड जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकाच मायेचा आधार बनल्या आहेत. बीड शहरात भीक मागून उदरनिर्वाह करणाऱ्या 40 वर्षीय महिलेनं बाळाला जन्म दिल्यानंतर त्याला स्वीकारण्यास नकार दिला.  ती रुग्णालयातून निघून गेली. गेल्या 41 दिवसांपासून आई या बाळाकडे फिरकलेली नाही. बाळाची प्रकृती चिंताजनक असल्यानं डॉक्टरांनी स्वखर्चातून उपचार सुरू ठेवले.  इतकंच नाही तर दुधाचीही व्यवस्था केली. आता उपचारांना यश आलं असून बाळाच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे. संबंधित महिला विधवा असल्याची माहिती मिळाली असून बाळाचे वडील कोण, याचीही प्रशासनाला माहिती नाही. आईची तक्रारही नाही. मात्र आईच्या मायेपासून वंचित असलेल्या या निष्पाप जीवाचं पुढे काय होणार?, हा प्रश्न प्रत्येक संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणारा आहे.

बीड : जन्म देणाऱ्या आईनेच अवघ्या दीड किलो वजनाच्या नवजात बाळाला रुग्णालयात सोडून पळ काढला. मात्र जन्मदात्रीने नाकारलेल्या या चिमुकल्यासाठी बीड जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकाच मायेचा आधार बनल्या आहेत. बीड शहरात भीक मागून उदरनिर्वाह करणाऱ्या 40 वर्षीय महिलेनं बाळाला जन्म दिल्यानंतर त्याला स्वीकारण्यास नकार दिला.  ती रुग्णालयातून निघून गेली. गेल्या 41 दिवसांपासून आई या बाळाकडे फिरकलेली नाही. बाळाची प्रकृती चिंताजनक असल्यानं डॉक्टरांनी स्वखर्चातून उपचार सुरू ठेवले.  इतकंच नाही तर दुधाचीही व्यवस्था केली. आता उपचारांना यश आलं असून बाळाच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे. संबंधित महिला विधवा असल्याची माहिती मिळाली असून बाळाचे वडील कोण, याचीही प्रशासनाला माहिती नाही. आईची तक्रारही नाही. मात्र आईच्या मायेपासून वंचित असलेल्या या निष्पाप जीवाचं पुढे काय होणार?, हा प्रश्न प्रत्येक संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणारा आहे.

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TAGGED:

बीड रुग्णालय
आई बेपत्ता
नवजात बाळ
BEED HOSPITAL

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