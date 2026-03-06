ETV Bharat / Videos

मनसेकडून शिवाजी पार्कवर थाटात साजरी करण्यात आली तिथीनुसार शिवजयंती, पाहा व्हिडिओ - SHIV JAYANTI 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मनसेकडून शिवाजी पार्कवर थाटात साजरी करण्यात आली तिथीनुसार शिवजयंती (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 4:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज मोठ्या उत्साहात दादरच्या शिवाजी पार्क येथे तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे या ठिकाणी उपस्थित होते. याचबरोबर त्यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे यादेखील शिवजयंतीनिमित्त शिवाजी पार्क येथे उपस्थित होत्या.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मुंबईतील दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर तिथीनुसार पारंपरिक शिवजयंती साजरी करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला राज ठाकरे यांनी अभिवादन केले. अभिवादन करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या अवतीभोवती मोठ्या प्रमाणावर पुष्पृष्टी करण्यात आली. यावेळी ढोल ताशाच्या गजराने परिसर दुमदुमला होता. ढोल ताशा वादकांनी पारंपरिक वेशभूषा परिधान केली होती.

शिवजयंतीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला अभिवादन केल्यानंतर राज ठाकरेंसमोर काही चिमुकल्यांनी पारंपरिक साहसी खेळ सादर केले. यावेळी राज ठाकरे यांनी देखील लहान मुलांचे कौतुक केलं.

मनसे नेते अमेय खोपकर यांनी या शिवजयंतीचे आयोजन केले होते. यावेळी राज ठाकरे यांच्यासोबत अनिल देसाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते व नगरसेवक यशवंत किल्लेदार हे देखील उपस्थित होते.

याविषयी आयोजक अमेय खोपकर यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, हिंदूंचा प्रत्येक सण हा तिथीनुसार साजरा केला जातो. दिवाळी असो व दुसरा कोणताही सण आपण तो तिथीनुसारच साजरा करतो. यामुळे शिवजयंती ही तिथीनुसारच साजरी व्हावी ही आमची भूमिका आहे आणि त्यानुसारच आम्ही दरवर्षी मोठ्या उत्साहात तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करतो.

मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज मोठ्या उत्साहात दादरच्या शिवाजी पार्क येथे तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे या ठिकाणी उपस्थित होते. याचबरोबर त्यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे यादेखील शिवजयंतीनिमित्त शिवाजी पार्क येथे उपस्थित होत्या.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मुंबईतील दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर तिथीनुसार पारंपरिक शिवजयंती साजरी करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला राज ठाकरे यांनी अभिवादन केले. अभिवादन करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या अवतीभोवती मोठ्या प्रमाणावर पुष्पृष्टी करण्यात आली. यावेळी ढोल ताशाच्या गजराने परिसर दुमदुमला होता. ढोल ताशा वादकांनी पारंपरिक वेशभूषा परिधान केली होती.

शिवजयंतीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला अभिवादन केल्यानंतर राज ठाकरेंसमोर काही चिमुकल्यांनी पारंपरिक साहसी खेळ सादर केले. यावेळी राज ठाकरे यांनी देखील लहान मुलांचे कौतुक केलं.

मनसे नेते अमेय खोपकर यांनी या शिवजयंतीचे आयोजन केले होते. यावेळी राज ठाकरे यांच्यासोबत अनिल देसाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते व नगरसेवक यशवंत किल्लेदार हे देखील उपस्थित होते.

याविषयी आयोजक अमेय खोपकर यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, हिंदूंचा प्रत्येक सण हा तिथीनुसार साजरा केला जातो. दिवाळी असो व दुसरा कोणताही सण आपण तो तिथीनुसारच साजरा करतो. यामुळे शिवजयंती ही तिथीनुसारच साजरी व्हावी ही आमची भूमिका आहे आणि त्यानुसारच आम्ही दरवर्षी मोठ्या उत्साहात तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करतो.

For All Latest Updates

TAGGED:

MNS CELEBRATES SHIV JAYANTI 2026
SHIV JAYANTI 2026 AT SHIVAJI PARK
शिवजयंती शिवाजी पार्क
तिथीनुसार शिवजयंती
SHIV JAYANTI 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

raigad shiv jayanti 2026

लेखक गौतम कोतवाल यांच्या ५० पुस्तकांचं किल्ले रायगडावर प्रकाशन, पाहा व्हिडिओ

March 6, 2026 at 5:21 PM IST
Pradip mhapsekar mumbai

व्ह्यूजपेपरच्या माध्यमातून प्रदीप म्हापसेकर यांचं अनोखं चित्र प्रदर्शन

March 6, 2026 at 1:07 PM IST
PUNE DUBAI TOURIST REACTION

अमेरिका-इराण-इस्राईल युद्ध; दुबईत अडकलेल्या पुणेकरांनी सांगितला थरारक अनुभव

March 4, 2026 at 6:08 PM IST
No Fuel Crisis in Chhatrapati Sambhajinagar

छत्रपती संभाजीनगरातील पेट्रोल पंपांवर 'नो स्टॉक'चे फलक, नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण

March 4, 2026 at 3:28 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.