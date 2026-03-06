मनसेकडून शिवाजी पार्कवर थाटात साजरी करण्यात आली तिथीनुसार शिवजयंती, पाहा व्हिडिओ - SHIV JAYANTI 2026
Published : March 6, 2026 at 4:12 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज मोठ्या उत्साहात दादरच्या शिवाजी पार्क येथे तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे या ठिकाणी उपस्थित होते. याचबरोबर त्यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे यादेखील शिवजयंतीनिमित्त शिवाजी पार्क येथे उपस्थित होत्या.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मुंबईतील दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर तिथीनुसार पारंपरिक शिवजयंती साजरी करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला राज ठाकरे यांनी अभिवादन केले. अभिवादन करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या अवतीभोवती मोठ्या प्रमाणावर पुष्पृष्टी करण्यात आली. यावेळी ढोल ताशाच्या गजराने परिसर दुमदुमला होता. ढोल ताशा वादकांनी पारंपरिक वेशभूषा परिधान केली होती.
शिवजयंतीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला अभिवादन केल्यानंतर राज ठाकरेंसमोर काही चिमुकल्यांनी पारंपरिक साहसी खेळ सादर केले. यावेळी राज ठाकरे यांनी देखील लहान मुलांचे कौतुक केलं.
मनसे नेते अमेय खोपकर यांनी या शिवजयंतीचे आयोजन केले होते. यावेळी राज ठाकरे यांच्यासोबत अनिल देसाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते व नगरसेवक यशवंत किल्लेदार हे देखील उपस्थित होते.
याविषयी आयोजक अमेय खोपकर यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, हिंदूंचा प्रत्येक सण हा तिथीनुसार साजरा केला जातो. दिवाळी असो व दुसरा कोणताही सण आपण तो तिथीनुसारच साजरा करतो. यामुळे शिवजयंती ही तिथीनुसारच साजरी व्हावी ही आमची भूमिका आहे आणि त्यानुसारच आम्ही दरवर्षी मोठ्या उत्साहात तिथीनुसार शिवजयंती साजरी करतो.
