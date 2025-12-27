ETV Bharat / Videos

कार्यक्रमात बोलताना आमदार सुरेश धस (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 27, 2025 at 8:50 PM IST

बीड : अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या. कृषी सहयक गावागावात जात नाहीत. आम्ही गावात गेलो की लगेच शेतकरी कृषी सहाय्यक आमच्याकडं आलेच नाहीत, अशा तक्रार करतात. आता आम्हाला काही काम नाहीत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका एप्रिल लांबल्या आहेत. जे कृषी सहाय्यक गावागावात जात नाहीत. त्यांच्या गाडीला, मोबाईला जीपीएस बसवा. महामंडळाच्या शेळ्या घ्यायचं म्हटलं तर त्या पंधरा किलोच्या असतात. त्या घरापर्यंत येतील का? हे सांगता येत नाही. यामध्ये लाभार्थ्यांना बाजार शेळ्या खरेदीची परवानगी देता येईल का? या संदर्भात मी मुख्यमंत्री व कृषीमंत्री यांना भेटणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजवनी प्रकल्प टप्पा 2 च्या कार्यशाळा आष्टीत झाली. यावेळी आमदार सुरेश धस बोलत होते.

कृषी संजवनी प्रकल्प टप्पा 2
आमदार सुरेश धस
पंचायत समिती
ETV Bharat Marathi Team

