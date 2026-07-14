जयंत पाटील यांनी माझ्या नादी लागू नये, मी सहज डिवचायचा माणूस नाही; आमदार सुरेश धस यांचं आव्हान - दूध भेसळ आरोप जयंत पाटील
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Published : July 14, 2026 at 10:08 AM IST
बीड MLA Suresh Dhas on Jayant Patil - जयंत पाटील यांनी माझ्या नादी लागू नये, मी सहज डिवचायचा माणूस नाही. मी जर उलटा फिरलो तर तुम्हाला सुद्धा नीट सोडणार नाही. तुमची दादागिरी आणि नौटंकी तिकडे चालवायची, इकडे बीडमध्ये नाही, अशा अत्यंत आक्रमक आणि कडक शब्दांत भाजपा आमदार सुरेश धस (Suresh Dhas) यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार जयंत पाटील (Jayant Patil) यांना जाहीर आव्हान दिलं. दुधाच्या दराच्या आणि इतर प्रश्नांवरून जयंत पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना सुरेश धस यांनी बीडच्या मच्छिंद्रनाथ गडावर (Machhindranath Gad) माध्यमांशी बोलताना हा थेट इशारा दिला. यामुळे बीडसह महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नवा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.
बीड MLA Suresh Dhas on Jayant Patil - जयंत पाटील यांनी माझ्या नादी लागू नये, मी सहज डिवचायचा माणूस नाही. मी जर उलटा फिरलो तर तुम्हाला सुद्धा नीट सोडणार नाही. तुमची दादागिरी आणि नौटंकी तिकडे चालवायची, इकडे बीडमध्ये नाही, अशा अत्यंत आक्रमक आणि कडक शब्दांत भाजपा आमदार सुरेश धस (Suresh Dhas) यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार जयंत पाटील (Jayant Patil) यांना जाहीर आव्हान दिलं. दुधाच्या दराच्या आणि इतर प्रश्नांवरून जयंत पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना सुरेश धस यांनी बीडच्या मच्छिंद्रनाथ गडावर (Machhindranath Gad) माध्यमांशी बोलताना हा थेट इशारा दिला. यामुळे बीडसह महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नवा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.