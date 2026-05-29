आमदार रोहित पवार अन् कार्यकर्त्यांकडून गावठी दारू बनवणाऱ्या ठिकाणाची तोडफोड - CONSUMING POISONOUS LIQUOR
Published : May 29, 2026 at 3:50 PM IST
पुणे : हडपसर परिसरात तयार करण्यात आलेली केमिकलयुक्त गावठी दारूचं सेवन केल्यामुळं आतापर्यंत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील 17 जणांचा मृत्यू झालाय. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी थेट घटनास्थळी जाऊन संतप्त प्रतिक्रिया दिली. यावेळी आमदार रोहित पवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी संबंधित दारू अड्ड्यावर तोडफोड करत निषेध व्यक्त केला. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात विकल्या गेलेल्या विषारी दारूमध्ये मिथेनॉल मिसळल्यामुळं ही दुर्दैवी घटना घडली. या प्रकरणानंतर घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले आहेत. केमिकलयुक्त गावठी दारू पिल्यामुळं पिंपरी-चिंचवडमधील 12 आणि पुण्यातील 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेतील मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
