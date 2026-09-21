कृषिमंत्री निर्णय घेऊ शकत नसतील तर याचा अर्थ भाजपाने मित्र पक्षांना ताकद दिली नाही - आमदार रोहित पवार
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Published : September 21, 2026 at 7:34 PM IST
नांदेड - तब्बल 50 दिवसापासून पावसाने खंड दिलाय. त्यामुळे सगळी पिकं वाळून गेली आहेत. या दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी - शपा पक्षाचे आमदार रोहित पवार नांदेडला आले होते. पवार यांनी नांदेड तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधत पिकांची माहिती घेतली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना सरकारने तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मराठवाडा, विदर्भात दुष्काळी दौरा केला. या दौऱ्यावर आमदार रोहित पवार यांनी टीका केली. सगळ्याच मंत्र्यांची ही परिस्थिती आहे. सगळेच म्हणतात मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, पालकमंत्री म्हणतात मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, कृषिमंत्री म्हणतात मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. मुख्यमंत्री म्हणतात 5 ऑक्टोबरपर्यंत थांबा, 5 ऑक्टोबरचा काय मुहूर्त काढला? असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी केला.
हेही वाचा - 'अजित दादा जर असते तर इतका वेळ लागला नसता, विलंब न लावता दुष्काळ जाहीर करा'- रोहित पवार
नांदेड - तब्बल 50 दिवसापासून पावसाने खंड दिलाय. त्यामुळे सगळी पिकं वाळून गेली आहेत. या दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी - शपा पक्षाचे आमदार रोहित पवार नांदेडला आले होते. पवार यांनी नांदेड तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधत पिकांची माहिती घेतली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना सरकारने तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मराठवाडा, विदर्भात दुष्काळी दौरा केला. या दौऱ्यावर आमदार रोहित पवार यांनी टीका केली. सगळ्याच मंत्र्यांची ही परिस्थिती आहे. सगळेच म्हणतात मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, पालकमंत्री म्हणतात मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, कृषिमंत्री म्हणतात मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. मुख्यमंत्री म्हणतात 5 ऑक्टोबरपर्यंत थांबा, 5 ऑक्टोबरचा काय मुहूर्त काढला? असा सवाल आमदार रोहित पवार यांनी केला.
हेही वाचा - 'अजित दादा जर असते तर इतका वेळ लागला नसता, विलंब न लावता दुष्काळ जाहीर करा'- रोहित पवार