मेंदडीच्या मुख्य रस्त्याची दुरवस्था; खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करून ग्रामस्थांचा शासनाला इशारा - खड्डे वृक्षारोपण
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Published : July 30, 2026 at 2:30 PM IST
रायगड - जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातील मेंदडी गावाच्या मुख्य रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून, रस्त्यावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे ग्रामस्थ आणि वाहनचालकांचे दैनंदिन जीवन अक्षरशः त्रस्त झाले आहे. वारंवार तक्रारी, निवेदने आणि शासन दरबारी पाठपुरावा करूनही रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत आज संतप्त ग्रामस्थांनी अनोखे आंदोलन केले. रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करून शासनाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. पुढील पाच दिवसांत रस्त्याची डागडुजी सुरू न झाल्यास बेमुदत उपोषण छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला आहे.
मेंदडी गावाकडे जाणारा मुख्य रस्ता गेल्या अनेक वर्षांपासून खड्ड्यांनी व्यापलेला आहे. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्याने रस्त्याचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे दुचाकीस्वार घसरून अपघात होण्याच्या घटना वारंवार घडत असून, चारचाकी वाहनांनाही या मार्गावरून प्रवास करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
या रस्त्यावरून शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्णवाहिका तसेच शेतकरी दररोज प्रवास करतात. मात्र रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे सर्वांनाच जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. अनेक वेळा सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच संबंधित प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने ग्रामस्थांचा संताप वाढला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आज ग्रामस्थांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण केले. "रस्ता नसल्याने आता खड्ड्यांमध्ये झाडेच लावावी लागतात," अशा उपरोधिक शब्दांत शासनाच्या निष्क्रियतेवर त्यांनी टीका केली. आंदोलनात महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली.
ग्रामस्थांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पुढील पाच दिवसांत रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम प्रत्यक्ष सुरू झाले नाही, तर सर्व ग्रामस्थ बेमुदत उपोषणाला बसतील. तसेच या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या आंदोलनामुळे प्रशासन आता जागे होऊन रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने पावले उचलणार का, याकडे मेंदडी ग्रामस्थांसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
रायगड - जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातील मेंदडी गावाच्या मुख्य रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून, रस्त्यावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे ग्रामस्थ आणि वाहनचालकांचे दैनंदिन जीवन अक्षरशः त्रस्त झाले आहे. वारंवार तक्रारी, निवेदने आणि शासन दरबारी पाठपुरावा करूनही रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत आज संतप्त ग्रामस्थांनी अनोखे आंदोलन केले. रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करून शासनाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. पुढील पाच दिवसांत रस्त्याची डागडुजी सुरू न झाल्यास बेमुदत उपोषण छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला आहे.
मेंदडी गावाकडे जाणारा मुख्य रस्ता गेल्या अनेक वर्षांपासून खड्ड्यांनी व्यापलेला आहे. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्याने रस्त्याचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे दुचाकीस्वार घसरून अपघात होण्याच्या घटना वारंवार घडत असून, चारचाकी वाहनांनाही या मार्गावरून प्रवास करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
या रस्त्यावरून शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्णवाहिका तसेच शेतकरी दररोज प्रवास करतात. मात्र रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे सर्वांनाच जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. अनेक वेळा सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच संबंधित प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने ग्रामस्थांचा संताप वाढला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आज ग्रामस्थांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण केले. "रस्ता नसल्याने आता खड्ड्यांमध्ये झाडेच लावावी लागतात," अशा उपरोधिक शब्दांत शासनाच्या निष्क्रियतेवर त्यांनी टीका केली. आंदोलनात महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली.
ग्रामस्थांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पुढील पाच दिवसांत रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम प्रत्यक्ष सुरू झाले नाही, तर सर्व ग्रामस्थ बेमुदत उपोषणाला बसतील. तसेच या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या आंदोलनामुळे प्रशासन आता जागे होऊन रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने पावले उचलणार का, याकडे मेंदडी ग्रामस्थांसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.