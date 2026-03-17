ETV Bharat / Videos

लाल दिव्याची मागणी मी केली नव्हती; ही प्रशासनाची चूक, महापौर रितू तावडे यांचा खुलासा - RITU TAWDE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना महापौर रितू तावडे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 17, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून संपूर्ण मुंबईमध्ये महापौर वापरत असलेल्या लाल दिव्याच्या गाडीचा विषय चांगलाच गाजत आहे. याविषयी पत्रकार परिषद घेत महापौर रितू तावडे यांनी याविषयीचा खुलासा केलाय. याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मुंबईत लाल दिव्याचा विषय चांगलाच गाजत आहे. मात्र माझ्याकडं असणारी गाडी ही मला प्रशासनाने दिली आहे. मात्र माझ्या गाडीला लुकलुकणारे दिवे प्रशासनातर्फे लावण्यात आले. मी कोणतीही मागणी केलेली नव्हती. संबंधित चूक ही प्रशासनाची असल्याचं आयुक्तांनी मान्य केलं आहे." तर दुसरीकडे सुरक्षारक्षक वाढवण्याचं पत्र दिल्याचं त्यांनी मान्य केलं. आपल्या मागणीचं समर्थन करताना त्या म्हणाल्या, "हो. मी सुरक्षारक्षक वाढवण्याची मागणी केली. माझ्याकडे रोज लोक मोठ्या संख्येने येतात. कार्यालयात कर्मचारी वर्ग कमी आहे. लोक प्रमाणाबाहेर येतात. अशा वेळी त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी मी सुरक्षारक्षकांची मागणी केली आहे." 

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

TELUGU ASSOCIATION OF MAHARASHTRA

ब्रह्मश्री छगंती काटेश्वर रावगिरी महाराजांचे कीर्तन उत्साहात

March 15, 2026 at 2:31 PM IST
raigad fort fire

रायगड किल्ल्याच्या दक्षिण भागात भीषण वणवा; पाहा व्हिडिओ

March 13, 2026 at 8:25 PM IST
International Quds Day 2026

पुण्यात मुस्लिम समाजाच्या वतीने अल कूट्स दिवस साजरा

March 13, 2026 at 7:54 PM IST
ग्रामदेवतेच्या पालखीला पोलिसांची सशस्त्र सलामी

रत्नागिरीच्या ग्रामदेवतेच्या पालखीला पोलिसांची सशस्त्र सलामी

March 10, 2026 at 1:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.