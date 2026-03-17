लाल दिव्याची मागणी मी केली नव्हती; ही प्रशासनाची चूक, महापौर रितू तावडे यांचा खुलासा - RITU TAWDE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 17, 2026 at 1:54 PM IST
मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून संपूर्ण मुंबईमध्ये महापौर वापरत असलेल्या लाल दिव्याच्या गाडीचा विषय चांगलाच गाजत आहे. याविषयी पत्रकार परिषद घेत महापौर रितू तावडे यांनी याविषयीचा खुलासा केलाय. याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मुंबईत लाल दिव्याचा विषय चांगलाच गाजत आहे. मात्र माझ्याकडं असणारी गाडी ही मला प्रशासनाने दिली आहे. मात्र माझ्या गाडीला लुकलुकणारे दिवे प्रशासनातर्फे लावण्यात आले. मी कोणतीही मागणी केलेली नव्हती. संबंधित चूक ही प्रशासनाची असल्याचं आयुक्तांनी मान्य केलं आहे." तर दुसरीकडे सुरक्षारक्षक वाढवण्याचं पत्र दिल्याचं त्यांनी मान्य केलं. आपल्या मागणीचं समर्थन करताना त्या म्हणाल्या, "हो. मी सुरक्षारक्षक वाढवण्याची मागणी केली. माझ्याकडे रोज लोक मोठ्या संख्येने येतात. कार्यालयात कर्मचारी वर्ग कमी आहे. लोक प्रमाणाबाहेर येतात. अशा वेळी त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी मी सुरक्षारक्षकांची मागणी केली आहे."
