उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंत्यदर्शनासाठी अलोट गर्दी, बारामतीमध्ये राज्यभरातून उसळला जनसागर - LAST RESPECT TO AJIT PAWAR

बारामतीमध्ये राज्यभरातून उसळला जनसागर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 11:01 PM IST

1 Min Read
पुणे - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीत लँडिंग करताना अपघात झाला. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवार यांच्या मृत्यूनं सर्वत्र शोककळा पसरली असून देशभरातून विविध नेते तसंच राजकीय लोकांकडून श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठान येथे अजित पवार यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं असून अजित पवार यांच्या अंत्यदर्शनासाठी विविध राजकीय पुढारी तसंच राज्यभरातून आलेल्या नागरिकांनी अलोट गर्दी केली होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आज बारामतीत येत असताना त्यांच्या विमानाला लँडिंगदरम्यान अपघात झाला आणि या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. उद्या सकाळी ११ वाजता बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठान येथे शासकीय इतमामात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसंच गृहमंत्री अमित शाह आणि राज्याचे सर्वच नेतेमंडळी अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित असणार आहेत.

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

