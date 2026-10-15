बीडमध्ये शिक्षक संघटनांचा एल्गार; मराठवाडा शिक्षक संघ पदवीधर निवडणुकीत प्रस्थापित उमेदवारांसमोर आव्हान उभं करणार
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Published : October 15, 2026 at 9:37 AM IST
बीड - औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी शिक्षक संघटना मैदानात उतरल्या आहेत. मराठवाडा शिक्षण संघाचे पेन्शन समितीचे पुरस्कृत उमेदवार आणि महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे सुशील घोटे-पाटील यांना निवडून आणण्यासाठी मराठवाडा शिक्षक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. या मतदार संघात 3 लाख 10 हजार 964 मतदार संघ 512 बुथच्या माध्यमातून बजावणार मतदानाचा हक्क असल्याचं मराठवाडा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी सांगितलं. यावेळी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचण्यात आला. मागील निवडणुकीत अवघ्या 54 मतांनी पराभव झाला होता. मात्र, यंदा हा पराभव भरून काढण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे. पक्षाचा उमेदवार नको, तर संघटनेचा उमेदवार हवा, अशी भूमिका घेत शिक्षक संघटना आता निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नेमकं काय घडणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
बीड - औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी शिक्षक संघटना मैदानात उतरल्या आहेत. मराठवाडा शिक्षण संघाचे पेन्शन समितीचे पुरस्कृत उमेदवार आणि महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे सुशील घोटे-पाटील यांना निवडून आणण्यासाठी मराठवाडा शिक्षक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. या मतदार संघात 3 लाख 10 हजार 964 मतदार संघ 512 बुथच्या माध्यमातून बजावणार मतदानाचा हक्क असल्याचं मराठवाडा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी सांगितलं. यावेळी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचण्यात आला. मागील निवडणुकीत अवघ्या 54 मतांनी पराभव झाला होता. मात्र, यंदा हा पराभव भरून काढण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे. पक्षाचा उमेदवार नको, तर संघटनेचा उमेदवार हवा, अशी भूमिका घेत शिक्षक संघटना आता निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नेमकं काय घडणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.