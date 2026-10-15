ETV Bharat / Videos

बीडमध्ये शिक्षक संघटनांचा एल्गार; मराठवाडा शिक्षक संघ पदवीधर निवडणुकीत प्रस्थापित उमेदवारांसमोर आव्हान उभं करणार

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मराठवाडा शिक्षक संघ पदवीधर संघाची पत्रकार परिषद (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2026 at 9:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड - औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी शिक्षक संघटना मैदानात उतरल्या आहेत. मराठवाडा शिक्षण संघाचे पेन्शन समितीचे पुरस्कृत उमेदवार आणि महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे सुशील घोटे-पाटील यांना निवडून आणण्यासाठी मराठवाडा शिक्षक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. या मतदार संघात 3 लाख 10 हजार 964 मतदार संघ 512 बुथच्या माध्यमातून बजावणार मतदानाचा हक्क असल्याचं मराठवाडा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी सांगितलं.  यावेळी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचण्यात आला. मागील निवडणुकीत अवघ्या 54 मतांनी पराभव झाला होता. मात्र, यंदा हा पराभव भरून काढण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे. पक्षाचा उमेदवार नको, तर संघटनेचा उमेदवार हवा, अशी भूमिका घेत शिक्षक संघटना आता निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नेमकं काय घडणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
 

बीड - औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी शिक्षक संघटना मैदानात उतरल्या आहेत. मराठवाडा शिक्षण संघाचे पेन्शन समितीचे पुरस्कृत उमेदवार आणि महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे सुशील घोटे-पाटील यांना निवडून आणण्यासाठी मराठवाडा शिक्षक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी बीडमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. या मतदार संघात 3 लाख 10 हजार 964 मतदार संघ 512 बुथच्या माध्यमातून बजावणार मतदानाचा हक्क असल्याचं मराठवाडा शिक्षक संघाचे सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी सांगितलं.  यावेळी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचण्यात आला. मागील निवडणुकीत अवघ्या 54 मतांनी पराभव झाला होता. मात्र, यंदा हा पराभव भरून काढण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे. पक्षाचा उमेदवार नको, तर संघटनेचा उमेदवार हवा, अशी भूमिका घेत शिक्षक संघटना आता निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नेमकं काय घडणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
 

For All Latest Updates

TAGGED:

TEACHERS CONSTITUENCY ELECTION 2026
AURANGABAD TEACHERS ELECTION
औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक
मराठवाडा शिक्षक संघ राजकुमार कदम
TEACHERS CONSTITUENCY ELECTION

संबंधित बातम्या

october heat 2026

ऑक्टोबरमध्ये तापमानाचा पारा वाढला! सरासरीपेक्षा 2 ते 3 अंश सेल्सिअस तापमानात वाढ झाल्याची हवामान विभागाची माहिती

October 14, 2026 at 2:52 PM IST
Drought in Beed

बीडमध्ये दुष्काळाचं भीषण वास्तव; 7.42 लाख हेक्टरवरील पिके बाधित, केंद्रीय पथकाच्या अहवालाकडं लक्ष

October 12, 2026 at 4:03 PM IST
Mahurgad Renuka Mata Mandir

माहूर गडावर शारदीय नवरात्रोत्सवाला उत्साहात प्रारंभ; वैदिक मंत्रोच्चारात रेणुकादेवी मंदिरात घटस्थापना

October 11, 2026 at 4:00 PM IST
Blood donation camp

चिंचोलीच्या ESIS सेवा दवाखान्यात रक्तदान शिबिर; 99 रक्तदात्यांनी जपली सामाजिक बांधिलकी

October 10, 2026 at 8:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.