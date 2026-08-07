ETV Bharat / Videos

'आरक्षण देणारे तुम्हीच आणि रद्द करण्याचा घाट घालणारे तुम्हीच'; मनोज जरांगे पाटील कडाडले - मराठा कुणबी प्रमाणपत्र

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मनोज जरांगे पाटील कडाडले (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 5:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. त्यानिमित्त बीड येथे आले असता पत्रकारांशी संवाद साधताना थेट बावनकुळेंवर त्यांनी निशाणा साधला. आरक्षण देणारे तुम्हीच आणि रद्द करण्याचा घाट घालणारे तुम्हीच आहात. ओबीसी आरक्षण किंवा प्रमाणपत्र रद्द करा, असं एकतरी पत्र मला दाखवा 29 ऑगस्टला खूप टोकाचं आंदोलन होणार आहे. मी उगाच आरोप करत नाही. तुम्ही केलेली चूक सुधारा, आम्हाला बोलायची गरज नाही, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

मी केलं म्हटलं तर केलंच म्हणतो. मी मराठ्यांशी प्रामाणिक राहणार आहे, नेत्यांशी, मंत्र्यांशी नाही. त्यांनी चुक केली म्हणून बोललो. बावनकुळेंची नाही तर अधिकाऱ्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी करावी लागेल. बावनकुळेंच्या नार्को टेस्टचा विषय नाही. त्यांनी फक्त पत्र काढलं तो विषय आहे. तुम्ही रद्द करून बदला घेणार तर आम्ही पाडून बदला घेणार, असं आव्हान मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलं आहे.

बीड - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. त्यानिमित्त बीड येथे आले असता पत्रकारांशी संवाद साधताना थेट बावनकुळेंवर त्यांनी निशाणा साधला. आरक्षण देणारे तुम्हीच आणि रद्द करण्याचा घाट घालणारे तुम्हीच आहात. ओबीसी आरक्षण किंवा प्रमाणपत्र रद्द करा, असं एकतरी पत्र मला दाखवा 29 ऑगस्टला खूप टोकाचं आंदोलन होणार आहे. मी उगाच आरोप करत नाही. तुम्ही केलेली चूक सुधारा, आम्हाला बोलायची गरज नाही, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

मी केलं म्हटलं तर केलंच म्हणतो. मी मराठ्यांशी प्रामाणिक राहणार आहे, नेत्यांशी, मंत्र्यांशी नाही. त्यांनी चुक केली म्हणून बोललो. बावनकुळेंची नाही तर अधिकाऱ्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी करावी लागेल. बावनकुळेंच्या नार्को टेस्टचा विषय नाही. त्यांनी फक्त पत्र काढलं तो विषय आहे. तुम्ही रद्द करून बदला घेणार तर आम्ही पाडून बदला घेणार, असं आव्हान मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलं आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MARATHA RESERVATION
MARATHA KUNBI CERTIFICATE
मनोज जरांगे पाटील
मराठा कुणबी प्रमाणपत्र
MANOJ JARANGE PATIL

संबंधित बातम्या

ABHIJEET DIPKE DISTRIBUTES TEA

आंदोलनानंतर अभिजीत दिपके छत्रपती संभाजीनगरात दाखल! घराबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त; स्वतः वाटला चहा

August 5, 2026 at 3:41 PM IST
India rainfall deficit of 12 percentage

देशात पावसाची 12 टक्के तूट; राज्यात सरासरीपेक्षा 8 टक्के जास्त पाऊस

August 4, 2026 at 10:30 AM IST
Annabhau Sathe Birth Anniversary

अमित शाह यांनी केलं अण्णाभाऊ साठेंच्या पुतळ्याला अभिवादन, पाहा व्हिडिओ

August 1, 2026 at 1:30 PM IST
PUNE RAIN FURY

पुण्यात पावसाचा हाहाकार! खडकवासला धरणातून 45,000 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग; भिडे पूल पाण्याखाली, एकता नगरीत पाणी शिरलं

July 31, 2026 at 5:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.