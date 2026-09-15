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मनोज जरांगे पाटील मुंबईकडे रवाना, धाराशिवमधील मराठा बांधव गणपती घेवून अरबी समुद्राकडे रवाना होणार

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धाराशिवमधील मराठा बांधवांशी संवाद साधताना वार्ताहर (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2026 at 5:14 PM IST

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धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि पाण्याची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन मेडसिंगा येथील मराठा तरुण मनोज जाधव यांनी गणेश विसर्जनासाठी अनोखा निर्णय घेतला आहे. घरातील श्री गणपतीची मूर्ती घेऊन ते थेट मुंबईला जाणार असून, लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतल्यानंतर अरबी समुद्रात आपल्या घरच्या गणपतीचे विधिवत विसर्जन करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

मनोज जाधव हे 18 सप्टेंबरला मुंबईकडे रवाना होणार आहेत. मुंबईत पोहोचल्यानंतर लालबागच्या राजाचे दर्शन घेऊन संबंधित प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करत गणपती विसर्जन करण्याची त्यांची तयारी आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई असताना गणपती विसर्जनासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करण्याऐवजी समुद्रात विसर्जन करून ‘पाणी वाचवा, पर्यावरण जपा’ हा संदेश देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या उपक्रमामागे कोणताही व्यावसायिक अथवा प्रसिद्धीचा हेतू नसून मराठवाड्यातील पाणीटंचाईबाबत जनजागृती करणे आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश देणे हा उद्देश असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा बांधवांना मुंबईकडे न येण्याचे आवाहन केले असतानाच, धाराशिवमधील मनोज जाधव हे गणपती घेऊन मुंबईत दाखल होणार असल्याने त्यांच्या या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. जाधव यांचा यापूर्वी झालेल्या अनेक मराठा आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग राहिला आहे.

धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि पाण्याची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन मेडसिंगा येथील मराठा तरुण मनोज जाधव यांनी गणेश विसर्जनासाठी अनोखा निर्णय घेतला आहे. घरातील श्री गणपतीची मूर्ती घेऊन ते थेट मुंबईला जाणार असून, लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतल्यानंतर अरबी समुद्रात आपल्या घरच्या गणपतीचे विधिवत विसर्जन करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

मनोज जाधव हे 18 सप्टेंबरला मुंबईकडे रवाना होणार आहेत. मुंबईत पोहोचल्यानंतर लालबागच्या राजाचे दर्शन घेऊन संबंधित प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करत गणपती विसर्जन करण्याची त्यांची तयारी आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई असताना गणपती विसर्जनासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करण्याऐवजी समुद्रात विसर्जन करून ‘पाणी वाचवा, पर्यावरण जपा’ हा संदेश देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या उपक्रमामागे कोणताही व्यावसायिक अथवा प्रसिद्धीचा हेतू नसून मराठवाड्यातील पाणीटंचाईबाबत जनजागृती करणे आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश देणे हा उद्देश असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा बांधवांना मुंबईकडे न येण्याचे आवाहन केले असतानाच, धाराशिवमधील मनोज जाधव हे गणपती घेऊन मुंबईत दाखल होणार असल्याने त्यांच्या या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. जाधव यांचा यापूर्वी झालेल्या अनेक मराठा आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग राहिला आहे.

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TAGGED:

MARATHA SAMAJ DHARASHIV
मनोज जरांगे पाटील
MANOJ JARANGE PATIL
धाराशिव मराठा समाज
MANOJ JARANGE PATIL MUMBAI PROTEST

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