ETV Bharat / Videos

मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणी शिवसैनिक आक्रमक; जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वात आंदोलन - MANGESH KALOKHE MURDER CASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना राजा केणी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 3:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : खोपोली येथील मंगेश काळोखे यांच्या निर्घृण हत्येने (Mangesh Kalokhe Murder Case) संपूर्ण रायगड जिल्हा हादरून गेलाय. या घटनेच्या निषेधार्थ आज जिल्हाभरात शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले आहेत. मंगेश काळोखे यांची हत्या ही सुनियोजित आणि राजकीय द्वेषातून करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करत शिवसैनिकांनी आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. मंगेश काळोखे हत्याप्रकरणी पोलिसांनी शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत तपास करून 9 संशयितांना ताब्यात घेतलं असून पुढील चौकशी सुरू आहे. मात्र, केवळ अटक करून थांबू नये, तर या कटामागील मास्टरमाइंड कोण आहे? याचा शोध घेऊन कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसैनिकांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज रायगड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निषेध आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आणि हल्लेखोरांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 

रायगड : खोपोली येथील मंगेश काळोखे यांच्या निर्घृण हत्येने (Mangesh Kalokhe Murder Case) संपूर्ण रायगड जिल्हा हादरून गेलाय. या घटनेच्या निषेधार्थ आज जिल्हाभरात शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले आहेत. मंगेश काळोखे यांची हत्या ही सुनियोजित आणि राजकीय द्वेषातून करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करत शिवसैनिकांनी आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. मंगेश काळोखे हत्याप्रकरणी पोलिसांनी शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत तपास करून 9 संशयितांना ताब्यात घेतलं असून पुढील चौकशी सुरू आहे. मात्र, केवळ अटक करून थांबू नये, तर या कटामागील मास्टरमाइंड कोण आहे? याचा शोध घेऊन कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसैनिकांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज रायगड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निषेध आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आणि हल्लेखोरांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 

For All Latest Updates

TAGGED:

मंगेश काळोखे
मंगेश काळोखे हत्या
KHOPOLI MURDER CASE
MANGESH KALOKHE MURDER CASE
MANGESH KALOKHE MURDER CASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

MLA SURESH DHAS

...म्हणून आम्ही तोपर्यंत मोकळेच, आमदार सुरेश धस असं का म्हणाले? पाहा व्हिडिओ

December 27, 2025 at 8:50 PM IST
The tigress 'Tara', released in the Sahyadri Tiger Reserve

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडलेल्या 'तारा'ची धरणात पोहून लोकवस्तीकडे धाव, पाहा व्हिडीओ

December 25, 2025 at 9:14 AM IST
CHRISTMAS NEW YEAR CELEBRATION

हॉटेल्स फुल्ल, रस्ते जाम…; नाताळ अन् नववर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी रायगडमध्ये पर्यटकांची गर्दी

December 24, 2025 at 8:33 PM IST
UDDHAV THACKERAY RAJ THACKERAY

राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये ठाकरे ब्रँडचा मराठी महापौर होणार, कार्यकर्त्यांना विश्वास

December 24, 2025 at 4:45 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.