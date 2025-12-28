मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणी शिवसैनिक आक्रमक; जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वात आंदोलन - MANGESH KALOKHE MURDER CASE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 28, 2025 at 3:30 PM IST
रायगड : खोपोली येथील मंगेश काळोखे यांच्या निर्घृण हत्येने (Mangesh Kalokhe Murder Case) संपूर्ण रायगड जिल्हा हादरून गेलाय. या घटनेच्या निषेधार्थ आज जिल्हाभरात शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले आहेत. मंगेश काळोखे यांची हत्या ही सुनियोजित आणि राजकीय द्वेषातून करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करत शिवसैनिकांनी आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. मंगेश काळोखे हत्याप्रकरणी पोलिसांनी शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत तपास करून 9 संशयितांना ताब्यात घेतलं असून पुढील चौकशी सुरू आहे. मात्र, केवळ अटक करून थांबू नये, तर या कटामागील मास्टरमाइंड कोण आहे? याचा शोध घेऊन कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसैनिकांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज रायगड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निषेध आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आणि हल्लेखोरांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
रायगड : खोपोली येथील मंगेश काळोखे यांच्या निर्घृण हत्येने (Mangesh Kalokhe Murder Case) संपूर्ण रायगड जिल्हा हादरून गेलाय. या घटनेच्या निषेधार्थ आज जिल्हाभरात शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले आहेत. मंगेश काळोखे यांची हत्या ही सुनियोजित आणि राजकीय द्वेषातून करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करत शिवसैनिकांनी आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. मंगेश काळोखे हत्याप्रकरणी पोलिसांनी शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत तपास करून 9 संशयितांना ताब्यात घेतलं असून पुढील चौकशी सुरू आहे. मात्र, केवळ अटक करून थांबू नये, तर या कटामागील मास्टरमाइंड कोण आहे? याचा शोध घेऊन कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसैनिकांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज रायगड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निषेध आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आणि हल्लेखोरांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.