ETV Bharat / Videos

मंगेश काळोखे हत्या प्रकरण; उर्वरित आरोपींना अटक न झाल्यास आंदोलन करणार, महेंद्र थोरवे यांचा इशारा - MANGESH KALOKHE MURDER CASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना आमदार महेंद्र थोरवे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 7:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : खोपोलीतील शिवसेनेचे पदाधिकारी मंगेश काळोखे (Mangesh Kalokhe) यांच्या हत्या प्रकरणाला आज तेरा दिवस पूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार महेंद्र थोरवे (Mahendra Thorve) यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका मांडली. "मंगेश काळोखे यांची हत्या ही सुपारी देऊनच करण्यात आली असून हा संपूर्ण प्लॅनिंग मर्डर आहे", असा गंभीर आरोप आमदार थोरवे यांनी केला आहे. या प्रकरणातील आरोपी सुधाकर घारे आणि भरत भगत यांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला असला तरी त्यांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांकडं सबळ पुरावे असून सुद्धा अटक केली जात नसल्याचा आरोप महेंद्र थोरवे यांनी केला आहे. या दोघांचा हत्येत मोठा सहभाग असल्याचं थोरवे यांनी सांगितलं. 

रायगड : खोपोलीतील शिवसेनेचे पदाधिकारी मंगेश काळोखे (Mangesh Kalokhe) यांच्या हत्या प्रकरणाला आज तेरा दिवस पूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार महेंद्र थोरवे (Mahendra Thorve) यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका मांडली. "मंगेश काळोखे यांची हत्या ही सुपारी देऊनच करण्यात आली असून हा संपूर्ण प्लॅनिंग मर्डर आहे", असा गंभीर आरोप आमदार थोरवे यांनी केला आहे. या प्रकरणातील आरोपी सुधाकर घारे आणि भरत भगत यांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला असला तरी त्यांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांकडं सबळ पुरावे असून सुद्धा अटक केली जात नसल्याचा आरोप महेंद्र थोरवे यांनी केला आहे. या दोघांचा हत्येत मोठा सहभाग असल्याचं थोरवे यांनी सांगितलं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

मंगेश काळोखे हत्या प्रकरण
MANGESH KALOKHE MURDER CASE
MANGESH KALOKHE
आमदार महेंद्र थोरवे
MANGESH KALOKHE MURDER CASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

अजित पवार यांचा रोड शो

पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा रोड शो, महापालिका निवडणूक प्रचार शिगेला

January 7, 2026 at 3:32 PM IST
Mangesh Kalokhe Family

मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणाला 12 दिवस पूर्ण; मुख्य सूत्रधार अद्याप मोकाट, आरोपींना फाशी देण्याची काळोखे कुटुंबीयांची मागणी

January 7, 2026 at 1:36 PM IST
thief who came to steal in kota got stuck in the exhaust fan hole

एक्झॉस्ट फॅनच्या जागेतून घरात प्रवेश करताना अडकला चोर, पाहा व्हिडिओ

January 6, 2026 at 4:46 PM IST
Shreemant Dagdusheth Halwai Ganpati Temple adorned with traditional floral decorations

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला अंगारकीनिमित्त भव्य पारंपरिक पुष्पआरास

January 6, 2026 at 2:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.