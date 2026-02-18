कात्रज-जांभुळवाडी बोगद्याजवळ डंपरची चार ते पाच वाहनांना धडक; चार जण जखमी - KATRAJ JAMBHULWADI TUNNEL ACCIDENT
Published : February 18, 2026 at 8:58 PM IST
पुणे : पुणे-बंगळुरू महामार्गावर कात्रज जांभुळवाडी बोगद्या जवळ डंपरनं चार ते पाच वाहनांना धडक देत पेट घेतला. या अपघातात चार जण जखमी झाले असून जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. यामध्ये वाहनांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झालं. जांभूळवाडी बोगदा ते नवले ब्रिज आणि वडगाव ब्रिज इथं नेहमी अपघात होत असतात. काही दिवसांपूर्वी इथं चारचाकी वाहनाला कंटेनरनं धडक दिली होती. या अपघातात जवळपास सात जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघाताबाबत पोलीस अधिक तपास करत आहेत. या परिसरात काही वेळ वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी वाहनं बाजूला हटवत वाहतूक सुरळीत केली आहे. याप्रकरणी डंपर चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
