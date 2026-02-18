ETV Bharat / Videos

कात्रज-जांभुळवाडी बोगद्याजवळ डंपरची चार ते पाच वाहनांना धडक; चार जण जखमी - KATRAJ JAMBHULWADI TUNNEL ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कात्रज-जांभुळवाडी बोगद्याजवळ अपघात (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 8:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुणे-बंगळुरू महामार्गावर कात्रज जांभुळवाडी बोगद्या जवळ डंपरनं चार ते पाच वाहनांना धडक देत पेट घेतला. या अपघातात चार जण जखमी झाले असून जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. यामध्ये वाहनांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झालं. जांभूळवाडी बोगदा ते नवले ब्रिज आणि वडगाव ब्रिज इथं नेहमी अपघात होत असतात. काही दिवसांपूर्वी इथं चारचाकी वाहनाला कंटेनरनं धडक दिली होती. या अपघातात जवळपास सात जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघाताबाबत पोलीस अधिक तपास करत आहेत. या परिसरात काही वेळ वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी वाहनं बाजूला हटवत वाहतूक सुरळीत केली आहे. याप्रकरणी डंपर चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

पुणे : पुणे-बंगळुरू महामार्गावर कात्रज जांभुळवाडी बोगद्या जवळ डंपरनं चार ते पाच वाहनांना धडक देत पेट घेतला. या अपघातात चार जण जखमी झाले असून जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. यामध्ये वाहनांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झालं. जांभूळवाडी बोगदा ते नवले ब्रिज आणि वडगाव ब्रिज इथं नेहमी अपघात होत असतात. काही दिवसांपूर्वी इथं चारचाकी वाहनाला कंटेनरनं धडक दिली होती. या अपघातात जवळपास सात जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघाताबाबत पोलीस अधिक तपास करत आहेत. या परिसरात काही वेळ वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी वाहनं बाजूला हटवत वाहतूक सुरळीत केली आहे. याप्रकरणी डंपर चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

KATRAJ JAMBHULWADI TUNNEL
MAJOR DUMPER ACCIDENT
जांभुळवाडी बोगदा
चार जण जखमी
KATRAJ JAMBHULWADI TUNNEL ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

SUPRIYA SULE PUNE

34 गावांच्या प्रश्नांसाठी सर्वांनी एकत्र या; सुप्रिया सुळेंचं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना आवाहन

February 18, 2026 at 1:24 PM IST
ramdas kadam shirdi visit

'जे पेरलं तेच उगवलं'; रामदास कदम यांचा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांना खोचक टोला

February 16, 2026 at 7:27 PM IST
MLA Suresh Dhas

आमदार सुरेश धस यांनी घेतलं पिंपळेश्वर महादेवाचं दर्शन, भाविकांसाठी बनवली खिचडी

February 15, 2026 at 7:45 PM IST
MAHASHIVRATRI 2026

वैद्यनाथाच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी; महाशिवरात्रीनिमित्त वैद्यनाथाची अलंकारिक महापूजा

February 15, 2026 at 2:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.