ETV Bharat / Videos

पुढील दोन दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता, 'या' भागात देण्यात आला अलर्ट - MAHARASHTRA UNSEASONAL RAIN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
माहिती देताना हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 24, 2026 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात बदल जाणवत असून वातावरणातील गारवा कमी होऊन तापमानात वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. या वातावरणीय बदलानं गेल्या 24 तासात राज्यात काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाला आहे. तर पुढील दोन दिवस देखील राज्यातील काही भागात अवकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले की, गेल्या 24 तासाचा विचार केला तर दक्षिण मध्य विभागातील सांगोला, लातूर, धाराशिव तसंच विदर्भातील काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटसह पाऊस पडला आहे. तर काही ठिकाणी गारा देखील पडल्या आहेत. येत्या चार ते पाच दिवसांचा विचार केला तर येणाऱ्या दोन दिवसात दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तसंच मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विदर्भात देखील अशी स्थिती असणार असल्याची शक्यता आहे असं यावेळी सानप म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, हिवाळ्यातून उन्हाळ्यात जात असताना अशी परिस्थिती ही अनेकवेळा निर्माण होत असते. तसंच गेल्या काही काही दिवसांपासून वातावरणात तापमान वाढलेलं असून यामुळे आद्रता देखील वाढली आहे. वातावरणात जे काही बदल होत आहेत, त्या बदलामुळे काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस पडत असल्याने शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाकडून जी माहिती देण्यात येत आहे त्याचं पालन करावं असं आवाहन देखील यावेळी त्यांनी केलं.

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात बदल जाणवत असून वातावरणातील गारवा कमी होऊन तापमानात वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. या वातावरणीय बदलानं गेल्या 24 तासात राज्यात काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाला आहे. तर पुढील दोन दिवस देखील राज्यातील काही भागात अवकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले की, गेल्या 24 तासाचा विचार केला तर दक्षिण मध्य विभागातील सांगोला, लातूर, धाराशिव तसंच विदर्भातील काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटसह पाऊस पडला आहे. तर काही ठिकाणी गारा देखील पडल्या आहेत. येत्या चार ते पाच दिवसांचा विचार केला तर येणाऱ्या दोन दिवसात दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तसंच मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विदर्भात देखील अशी स्थिती असणार असल्याची शक्यता आहे असं यावेळी सानप म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, हिवाळ्यातून उन्हाळ्यात जात असताना अशी परिस्थिती ही अनेकवेळा निर्माण होत असते. तसंच गेल्या काही काही दिवसांपासून वातावरणात तापमान वाढलेलं असून यामुळे आद्रता देखील वाढली आहे. वातावरणात जे काही बदल होत आहेत, त्या बदलामुळे काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस पडत असल्याने शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाकडून जी माहिती देण्यात येत आहे त्याचं पालन करावं असं आवाहन देखील यावेळी त्यांनी केलं.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRA UNSEASONAL RAIN
अवकाळी पावसाची शक्यता
अलर्ट
हवामान
MAHARASHTRA UNSEASONAL RAIN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर गॅस टँकरचा अपघात

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर गॅस टँकरचा अपघात; चालकाच्या धाडसाने अनर्थ टळला

February 23, 2026 at 7:48 PM IST
The thrill of the Paragliding World Cup in the paradise of Maharashtra

महाराष्ट्राच्या नंदनवनात पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कपचा थरार, रंगीबेरंगी पॅराशूटमुळे उजळले पाचगणीचे अवकाश, पाहा व्हिडीओ

February 23, 2026 at 12:30 PM IST
Paragliding World Cup

महाराष्ट्राच्या 'नंदनवना'त पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कपचा थरार, रंगीबेरंगी पॅराशूटमुळं उजळलं पाचगणीचं आकाश; पाहा व्हिडीओ

February 23, 2026 at 10:48 AM IST
Ajit Pawar's plane crash preliminary report to come before February 28 - Muralidhar Mohol

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल 28 फेब्रुवारी आधीच येणार - मुरलीधर मोहोळ

February 22, 2026 at 7:25 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.