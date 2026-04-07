डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भात 11 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचं 'महाराष्ट्र स्टेट हेल्थ समिट' - MAHARASHTRA STATE HEALTH SUMMIT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 7, 2026 at 8:28 PM IST
पुणे - डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भातील कायदे, कर्करोगाचे वाढते प्रमाण, रेफरल सिस्टीम मजबूत करणे, वैद्यकशास्त्रात एआयचा वापर, अँटिमायक्रोबियल्सवरील कायदे, क्षयरोग निर्मूलन आणि टेलिमेडिसिन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी पुण्यात दोन दिवसीय ‘महाराष्ट्र स्टेट हेल्थ समिट' आयोजित करण्यात आलं होतं. यात 11 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी चर्चा केली.
भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, पुणे यांच्या वतीने दोन दिवसीय ‘महाराष्ट्र स्टेट हेल्थ समिट' आयोजित करण्यात आलं होतं. या परिषदेत महाराष्ट्रातील 11 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा सक्रिय सहभाग नोंदवला गेला, ज्यामुळे ही परिषद राज्यस्तरीय सहकार्याचे प्रभावी व्यासपीठ ठरली. या उपक्रमाची संकल्पना महाविद्यालयाचे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक जगताप व त्यांच्या टीमने मांडली होती. विद्यार्थ्यांना, तज्ञ डॉक्टरांना व धोरणकर्त्यांना एकत्र आणून आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाच्या समस्यांवर चर्चा व उपाययोजना मांडणे हा या समिटचा मुख्य उद्देश होता.
