हिंद केसरी स्पर्धेत महेंद्र गायकवाड विजयी; माझा जाणूनबुजून हात मोडला, पृथ्वीराज मोहोळ यांचा गंभीर आरोप - MAHARASHTRA KESARI

पृथ्वीराज मोहोळनं काय केले आरोप? (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 6:10 PM IST

पुणे : 17 मे रोजी सातारा येथील छत्रपती शाहू जिल्हा क्रीडा संकुलात पार पडलेल्या 52 व्या हिंद केसरी कुस्ती स्पर्धेत उपमहाराष्ट्र केसरी महेंद्र गायकवाड यांनी हिंद केसरी किताब पटकावला. या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज मोहोळ आणि महेंद्र गायकवाड यांच्यात चुरशीची लढत झाली. सामना सुरू झाल्यानंतर महेंद्र गायकवाड यांनी टाकलेल्या डावात पृथ्वीराज मोहोळ यांच्या हाताला दुखापत झाली. त्यामुळं कुस्ती थांबवण्यात आली.  महेंद्र गायकवाड यांना हिंद केसरी म्हणून घोषित करण्यात आलं. दरम्यान, या प्रकरणात पृथ्वीराज मोहोळ यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. “महेंद्र गायकवाड यांनी जाणूनबुजून माझा हात मोडला. कालची कुस्ती नियमात बसणारी नव्हती. याबाबत आम्ही फेडरेशनकडे तक्रार केली आहे,” असे पृथ्वीराज मोहोळ यांनी सांगितलं.

ETV Bharat Marathi Team

