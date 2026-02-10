ETV Bharat / Videos

बारावीच्या परीक्षेला प्रारंभ; बीड जिल्ह्यात 'इतक्या' विद्यार्थ्यांची परीक्षा,केंद्रामध्ये असणार सीसीटीव्हीची नजर - MAHARASHTRA HSC EXAM 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना शिक्षणाधिकारी प्रिया राणी पाटील (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 1:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड (Maharashtra HSC Exam) : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक इयत्ता 12 वीच्या परीक्षेला आजपासून सुरूवात झाली. या परीक्षेसाठी एकूण 15,32,487 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. बीड जिल्ह्यात देखील इयत्ता बारावीच्या परीक्षांना प्रारंभ झाला असून पहिलाच पेपर इंग्रजी विषयाचा आहे. बीड जिल्ह्यात तब्बल 45 हजार 247 विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. यासाठी प्रशासनाकडून तयारी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 103 परीक्षा केंद्रं असून या ठिकाणी सीसीटीव्हीची नजर या विद्यार्थ्यांवर असणार आहे. कोणताही गैरप्रकार या परीक्षेदरम्यान होऊ नये याची खबरदारी प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.

बीड (Maharashtra HSC Exam) : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक इयत्ता 12 वीच्या परीक्षेला आजपासून सुरूवात झाली. या परीक्षेसाठी एकूण 15,32,487 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. बीड जिल्ह्यात देखील इयत्ता बारावीच्या परीक्षांना प्रारंभ झाला असून पहिलाच पेपर इंग्रजी विषयाचा आहे. बीड जिल्ह्यात तब्बल 45 हजार 247 विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. यासाठी प्रशासनाकडून तयारी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 103 परीक्षा केंद्रं असून या ठिकाणी सीसीटीव्हीची नजर या विद्यार्थ्यांवर असणार आहे. कोणताही गैरप्रकार या परीक्षेदरम्यान होऊ नये याची खबरदारी प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

EXAM CENTRE BEED
परीक्षा केंद्रामध्ये सीसीटीव्ही
बारावी परीक्षा
MAHARASHTRA HSC EXAM
MAHARASHTRA HSC EXAM 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

union minister prataprao jadhav

शेगाव येथे होणार आयुष मंत्रालयाचं तीन दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य महासंमेलन, राष्ट्रपतींची राहणार उपस्थिती

February 8, 2026 at 5:33 PM IST
दत्तात्रय भरणे

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेवर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे काय म्हणाले?

February 7, 2026 at 5:05 PM IST
RAIGAD ZP ELECTION

जिल्हा परिषद निवडणूक : शेवटच्या दिवशी रायगडात प्रचाराचा धुरळा; अलिबागमध्ये शिवसेना उमेदवारांची मोटारसायकल रॅली

February 5, 2026 at 3:54 PM IST
suicide farmers childrens paid

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांनी घेतली पवार कुटुंबाची सांत्वनपर भेट, अजितदादांना वाहिली श्रद्धांजली

February 5, 2026 at 1:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.