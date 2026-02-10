बारावीच्या परीक्षेला प्रारंभ; बीड जिल्ह्यात 'इतक्या' विद्यार्थ्यांची परीक्षा,केंद्रामध्ये असणार सीसीटीव्हीची नजर - MAHARASHTRA HSC EXAM 2026
Published : February 10, 2026 at 1:25 PM IST
बीड (Maharashtra HSC Exam) : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक इयत्ता 12 वीच्या परीक्षेला आजपासून सुरूवात झाली. या परीक्षेसाठी एकूण 15,32,487 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. बीड जिल्ह्यात देखील इयत्ता बारावीच्या परीक्षांना प्रारंभ झाला असून पहिलाच पेपर इंग्रजी विषयाचा आहे. बीड जिल्ह्यात तब्बल 45 हजार 247 विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. यासाठी प्रशासनाकडून तयारी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 103 परीक्षा केंद्रं असून या ठिकाणी सीसीटीव्हीची नजर या विद्यार्थ्यांवर असणार आहे. कोणताही गैरप्रकार या परीक्षेदरम्यान होऊ नये याची खबरदारी प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.
