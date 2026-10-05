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केंद्राचे निकष बाजूला ठेवून दुष्काळ जाहीर,आता शेतकऱ्याची दिवाळीही गोड करणार, पंकजा मुंडेंची थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर माहिती

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प्रतिक्रिया देताना पंकजा मुंडे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2026 at 4:03 PM IST

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बीड (Maharashtra Drought) :  राज्यात दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. बीड जिल्ह्यातील अकराही तालुके दुष्काळाच्या (Drought) छायेत आहेत. पावसानं पाठ फिरवल्यानं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभं पीक करपलं.  हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. अशा संकटाच्या काळात मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) थेट बीडच्या काकडहिरा येथील शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचल्या. त्यांनी पिकांची पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.  संकटात सरकार त्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास दिला. इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्र आणि राज्याचे सर्व निकष बाजूला ठेवून आमच्या सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला, असं मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या. शेतकऱ्यांबाबत सरकार संवेदनशील असून तोंडावर आलेली दिवाळीही सरकार शेतकऱ्याची गोड करणार असल्याचा शब्द त्यांनी दिला. त्यामुळं आता मदतीच्या आशेने शेतकऱ्यांच्या नजरा सरकारकडं लागल्या आहेत.

बीड (Maharashtra Drought) :  राज्यात दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. बीड जिल्ह्यातील अकराही तालुके दुष्काळाच्या (Drought) छायेत आहेत. पावसानं पाठ फिरवल्यानं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभं पीक करपलं.  हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. अशा संकटाच्या काळात मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) थेट बीडच्या काकडहिरा येथील शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचल्या. त्यांनी पिकांची पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.  संकटात सरकार त्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास दिला. इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्र आणि राज्याचे सर्व निकष बाजूला ठेवून आमच्या सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला, असं मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या. शेतकऱ्यांबाबत सरकार संवेदनशील असून तोंडावर आलेली दिवाळीही सरकार शेतकऱ्याची गोड करणार असल्याचा शब्द त्यांनी दिला. त्यामुळं आता मदतीच्या आशेने शेतकऱ्यांच्या नजरा सरकारकडं लागल्या आहेत.

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TAGGED:

पंकजा मुंडे
PANKAJA MUNDE
MAHARASHTRA DROUGHT
दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी
PANKAJA MUNDE

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