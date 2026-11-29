परभणीत दुष्काळाचा कहर! पाण्याअभावी शेतकऱ्यानं चार एकर केळी बागेवर फिरवली जेसीबी
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Published : November 29, 2026 at 1:56 PM IST
परभणी- जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस गडद होत चाली आहे. पावसाअभावी शेतातील पाण्याचे स्रोत आटत आहेत. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. पिके जगवण्यासाठी शेतकरी धडपड करत आहेत. मात्र, पाणीच उपलब्ध नसल्यानं अनेक शेतकऱ्यांना आपली उभी पिके सोडून द्यावी लागत आहेत. अशीच वेळ ब्राह्मणगाव शिवारातील उत्तमराव भाऊराव घाडगे यांच्यावर आली आहे. त्यांनी मोठ्या कष्टानं चार एकर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली होती. या बागेसाठी एकरी 70 ते 80 हजार रुपये खर्च केला होता. मात्र, पाण्याअभावी संपूर्ण बाग करपू लागल्यानं अखेर त्यांनी आपल्या चार एकर केळीच्या बागेवर जेसीबी फिरवली आहे. पिकातून कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळणार होता, तीच बाग स्वतःच्या डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त होताना पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली. आता प्रशासन या घटनेची दखल घेणार का? नुकसान झालेल्या केळी बागेची पाहणी करून शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळणार का? हे पाहणे महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण, शेतकऱ्याला केवळ आश्वासन नको, तर संकटाच्या काळात प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे.
परभणी- जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस गडद होत चाली आहे. पावसाअभावी शेतातील पाण्याचे स्रोत आटत आहेत. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. पिके जगवण्यासाठी शेतकरी धडपड करत आहेत. मात्र, पाणीच उपलब्ध नसल्यानं अनेक शेतकऱ्यांना आपली उभी पिके सोडून द्यावी लागत आहेत. अशीच वेळ ब्राह्मणगाव शिवारातील उत्तमराव भाऊराव घाडगे यांच्यावर आली आहे. त्यांनी मोठ्या कष्टानं चार एकर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली होती. या बागेसाठी एकरी 70 ते 80 हजार रुपये खर्च केला होता. मात्र, पाण्याअभावी संपूर्ण बाग करपू लागल्यानं अखेर त्यांनी आपल्या चार एकर केळीच्या बागेवर जेसीबी फिरवली आहे. पिकातून कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळणार होता, तीच बाग स्वतःच्या डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त होताना पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली. आता प्रशासन या घटनेची दखल घेणार का? नुकसान झालेल्या केळी बागेची पाहणी करून शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळणार का? हे पाहणे महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण, शेतकऱ्याला केवळ आश्वासन नको, तर संकटाच्या काळात प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे.