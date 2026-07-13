बीड शहरातील बिंदुसरेच्या तीरावर आजोबा नातीच्या भेटीचा दैदिप्यमान सोहळा, संत मुक्ताई पालखी आणि गोविंद पंत समाधी गळाभेट - रवींद्र महाराज हरणे
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Published : July 13, 2026 at 4:01 PM IST
बीड - शहरातील बिंदुसरेच्या तीरावर आजोबा नातीच्या भेटीचा देदीप्यमान सोहळा पार पडला. संत मुक्ताईचे आजोबा गोविंद पंत यांची बीडमध्ये समाधी आहे. आज संत मुक्ताईच्या पालखीचे प्रस्थान झाल्यानंतर आजोबा गोविंद पंतांच्या समाधीजवळ संत मुक्ताईच्या पादुका नेण्यात आल्या. यावेळी मुक्ताईला साडी चोळीचा आहेर देण्यात आला. हा सोहळा पाहण्यासाठी बीड शहरातील नागरिक आणि मुक्ताई सोबत आलेले हजारो वारकरी आजोबा नातीच्या भेटीच्या सोहळ्याचे क्षण डोळ्यात साठवण्यासाठी गर्दी केली होती. संत गोविंद पंतांच्या समाधी मंदिराच्या वतीनं मुक्ताईच्या पालखी सोहळ्याचा सन्मान करण्यात आला. संत ज्ञानेश्वर महाराज भावंडांचे आजोबा गोविंद पंत यांची बिंदुसरेच्या तीरावर समाधी आहे. गेल्या तीनशे वर्षांपासून मुक्ताईची पालखी बीड शहरातून पंढरीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना हा आजोबा नातीच्या भेटीचा सोहळा मोठा प्रेमळ अंतकरणाने साजरा केला जातो. साडीचोळी भेट देऊन संस्थांच्या वतीने स्वागतही केलं जातं. मुक्ताई पालखी सोहळ्याचे प्रमुख रवींद्र महाराज हरणे यांनी याची माहिती दिली.
बीड - शहरातील बिंदुसरेच्या तीरावर आजोबा नातीच्या भेटीचा देदीप्यमान सोहळा पार पडला. संत मुक्ताईचे आजोबा गोविंद पंत यांची बीडमध्ये समाधी आहे. आज संत मुक्ताईच्या पालखीचे प्रस्थान झाल्यानंतर आजोबा गोविंद पंतांच्या समाधीजवळ संत मुक्ताईच्या पादुका नेण्यात आल्या. यावेळी मुक्ताईला साडी चोळीचा आहेर देण्यात आला. हा सोहळा पाहण्यासाठी बीड शहरातील नागरिक आणि मुक्ताई सोबत आलेले हजारो वारकरी आजोबा नातीच्या भेटीच्या सोहळ्याचे क्षण डोळ्यात साठवण्यासाठी गर्दी केली होती. संत गोविंद पंतांच्या समाधी मंदिराच्या वतीनं मुक्ताईच्या पालखी सोहळ्याचा सन्मान करण्यात आला. संत ज्ञानेश्वर महाराज भावंडांचे आजोबा गोविंद पंत यांची बिंदुसरेच्या तीरावर समाधी आहे. गेल्या तीनशे वर्षांपासून मुक्ताईची पालखी बीड शहरातून पंढरीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना हा आजोबा नातीच्या भेटीचा सोहळा मोठा प्रेमळ अंतकरणाने साजरा केला जातो. साडीचोळी भेट देऊन संस्थांच्या वतीने स्वागतही केलं जातं. मुक्ताई पालखी सोहळ्याचे प्रमुख रवींद्र महाराज हरणे यांनी याची माहिती दिली.