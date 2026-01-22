ETV Bharat / Videos

माघी गणेश जयंती 2026 ; दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात माघी गणेशजन्म सोहळा, दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी - MAGHI GANESH JAYANTI 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'दगडूशेठ'चा गणेशजन्म सोहळा (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 22, 2026 at 1:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : प्रतिवर्षाप्रमाणं यंदाही माघी गणेश जयंती निमित्त पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात गणेशजन्म सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. यानिमित्तानं मंदिराला आकर्षक फुलांची आरास आणि विद्युतरोषणाई करण्यात आली आहे. विनायक अवतार असलेला हा गणेशजन्म सोहळा दुपारी 12 वाजता सुवर्णपाळण्यामध्ये होणार आहे. यंदा स्वराभिषेक, गणेशयाग, श्री गणेश जागर, नगरप्रदक्षिणा असे विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. गणेशजन्म सोहळा निमित्ताने पहाटेपासूनच बाप्पाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. आज पहाटे 3 वाजता ब्रह्मणस्पती सूक्त अभिषेक करण्यात आला आहे. याशिवाय गणेशसुक्त अभिषेक देखील मंदिरात सुरू असणार आहे. मुख्य गणेशजन्म सोहळ्याला दुपारी बाराला सुरूवात होणार आहे. यामध्ये पारंपरिक वेशात महिला सहभागी होणार आहेत. गणेशजन्म सोहळ्यावेळी पुष्पवृष्टी देखील करण्यात येणार आहे. 

पुणे : प्रतिवर्षाप्रमाणं यंदाही माघी गणेश जयंती निमित्त पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात गणेशजन्म सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. यानिमित्तानं मंदिराला आकर्षक फुलांची आरास आणि विद्युतरोषणाई करण्यात आली आहे. विनायक अवतार असलेला हा गणेशजन्म सोहळा दुपारी 12 वाजता सुवर्णपाळण्यामध्ये होणार आहे. यंदा स्वराभिषेक, गणेशयाग, श्री गणेश जागर, नगरप्रदक्षिणा असे विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. गणेशजन्म सोहळा निमित्ताने पहाटेपासूनच बाप्पाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. आज पहाटे 3 वाजता ब्रह्मणस्पती सूक्त अभिषेक करण्यात आला आहे. याशिवाय गणेशसुक्त अभिषेक देखील मंदिरात सुरू असणार आहे. मुख्य गणेशजन्म सोहळ्याला दुपारी बाराला सुरूवात होणार आहे. यामध्ये पारंपरिक वेशात महिला सहभागी होणार आहेत. गणेशजन्म सोहळ्यावेळी पुष्पवृष्टी देखील करण्यात येणार आहे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती
GANESH JAYANTI 2026
GANPATI BIRTH CEREMONY
गणेशजन्म सोहळा
MAGHI GANESH JAYANTI 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

student from Beed has written a direct letter to Deputy Chief Minister Ajit Pawar

बीडमधील विद्यार्थिनीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना थेट पत्र; जिल्हा परिषद शाळेत गैरसोय आणि भ्रष्टाचाराचे केले आरोप

January 21, 2026 at 4:10 PM IST
Maghi Ganesh Jayanti 2026

गणेश जयंती 2026; विराज जोशींनी केली दगडूशेठ हलवाई गणपती चरणी स्वराभिषेकातून गायनसेवा अर्पण

January 21, 2026 at 3:40 PM IST
Mahad Poladpur shivsena

जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी प्रचाराचा धडाका, मंत्री भरत गोगावले यांनी नॅपकिन फिरवत विरोधकांना दिला इशारा

January 20, 2026 at 7:28 PM IST
mangaon shivsena

माणगावमध्ये शिवसेनेचं शक्तिप्रदर्शन, राष्ट्रवादीला धक्का देत उमेदवारी अर्ज केले दाखल

January 19, 2026 at 7:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.