लोणेरे तरुणी हत्याकांड; आरोपीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी - LONERE GIRL MURDER CASE

माहिती देताना पोलीस अधिकारी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 26, 2026 at 8:18 PM IST

रायगड - जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील लोणेरे येथे घडलेल्या तरुणीच्या निर्घृण हत्याकांड प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अनिस मोहम्मद खान मालदार याला अलिबाग जिल्हा सत्र न्यायालयाने 30 एप्रिलपर्यंत 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सहा दिवस पोलिसांना चकवा देणारा आरोपी अखेर ठाणे परिसरातून जेरबंद करण्यात आला. या घटनेमुळे संपूर्ण रायगड जिल्हा हादरला असून परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.

रायगडमधील लोणेरे येथील लॉजमध्ये 22 वर्षीय तरुणीचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत आढळून आल्याने सुरुवातीला खळबळ उडाली होती. घटनेची माहिती मिळताच गोरेगाव पोलीसांसह फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते. मृतदेहाची ओळख पटवण्याचे काम आणि तपास सुरू असताना ही घटना हत्येची असल्याचे स्पष्ट झाले.

तपासादरम्यान समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, आरोपी अनिस मोहम्मदखान मालदार याने तरुणीला लोणेरे येथील लॉजवर नेले. तिथे आधी तिच्यावर बलात्कार केला आणि त्यानंतर धारदार शस्त्राने तिचा निर्घृण खून केला. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी फरार झाला होता.

या प्रकरणाचा तपास वेगाने करत स्थानिक गुन्हे शाखा, गोरेगाव पोलीस आणि इतर पथकांनी मिळून आठ ते दहा टीम तयार करून आरोपीचा शोध सुरू केला होता. तब्बल सहा दिवसांच्या शोध मोहिमेनंतर काल रात्री ठाणे परिसरातून आरोपीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले.

रायगड - जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील लोणेरे येथे घडलेल्या तरुणीच्या निर्घृण हत्याकांड प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अनिस मोहम्मद खान मालदार याला अलिबाग जिल्हा सत्र न्यायालयाने 30 एप्रिलपर्यंत 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सहा दिवस पोलिसांना चकवा देणारा आरोपी अखेर ठाणे परिसरातून जेरबंद करण्यात आला. या घटनेमुळे संपूर्ण रायगड जिल्हा हादरला असून परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.

रायगडमधील लोणेरे येथील लॉजमध्ये 22 वर्षीय तरुणीचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत आढळून आल्याने सुरुवातीला खळबळ उडाली होती. घटनेची माहिती मिळताच गोरेगाव पोलीसांसह फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते. मृतदेहाची ओळख पटवण्याचे काम आणि तपास सुरू असताना ही घटना हत्येची असल्याचे स्पष्ट झाले.

तपासादरम्यान समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, आरोपी अनिस मोहम्मदखान मालदार याने तरुणीला लोणेरे येथील लॉजवर नेले. तिथे आधी तिच्यावर बलात्कार केला आणि त्यानंतर धारदार शस्त्राने तिचा निर्घृण खून केला. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी फरार झाला होता.

या प्रकरणाचा तपास वेगाने करत स्थानिक गुन्हे शाखा, गोरेगाव पोलीस आणि इतर पथकांनी मिळून आठ ते दहा टीम तयार करून आरोपीचा शोध सुरू केला होता. तब्बल सहा दिवसांच्या शोध मोहिमेनंतर काल रात्री ठाणे परिसरातून आरोपीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले.

