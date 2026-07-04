लिंबगाव पोलिसांची धडक कारवाई! जबरी चोरीचा अवघ्या काही दिवसांत छडा; 7.41 लाखांच्या मुद्देमालासह 4 आरोपी गजाआड - लिंबगाव पोलीस ठाणे
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Published : July 4, 2026 at 8:29 PM IST
नांदेड : लिंबगाव पोलीस ठाणे हद्दीतील जबरी चोरीच्या गुन्ह्याचा अवघ्या काही दिवसांत छडा लावत स्थानिक गुन्हे शाखा आणि लिंबगाव पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत 4 आरोपींना ताब्यात घेतले. आरोपींकडून चोरीला गेलेली चांदी असलेली बॅग आणि गुन्ह्यात वापरलेली स्कूटी असा एकूण 7 लाख 41 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे मालेगाव रोड परिसरात सापळा रचून संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अक्षय चंद्रकांत कुलथे (रा. झेंडा चौक, वसमत), साहिल ओंकार केंजकर (रा. यमुनानगर कॉलनी, नांदेड), गोपाल विवेक रायपत्तवार (रा. सोमठाणा पेठ, ता. वसमत, जि. हिंगोली) तसंच एका विधिसंघर्षग्रस्त बालकाचा समावेश आहे.
नांदेड : लिंबगाव पोलीस ठाणे हद्दीतील जबरी चोरीच्या गुन्ह्याचा अवघ्या काही दिवसांत छडा लावत स्थानिक गुन्हे शाखा आणि लिंबगाव पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत 4 आरोपींना ताब्यात घेतले. आरोपींकडून चोरीला गेलेली चांदी असलेली बॅग आणि गुन्ह्यात वापरलेली स्कूटी असा एकूण 7 लाख 41 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे मालेगाव रोड परिसरात सापळा रचून संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये अक्षय चंद्रकांत कुलथे (रा. झेंडा चौक, वसमत), साहिल ओंकार केंजकर (रा. यमुनानगर कॉलनी, नांदेड), गोपाल विवेक रायपत्तवार (रा. सोमठाणा पेठ, ता. वसमत, जि. हिंगोली) तसंच एका विधिसंघर्षग्रस्त बालकाचा समावेश आहे.