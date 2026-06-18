पिंपळगाव खांबीत मानवी वस्तीत बिबट्याचा धुमाकूळ; 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाने पकडून टाकला पिंजऱ्यात - LEOPARD
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Published : June 18, 2026 at 5:14 PM IST
गोंदिया - मोरगाव अर्जुनी तालुक्यातील पिंपळगाव खांबी गावात मानवी वस्तीत बिबट्या शिरल्याने एकच खळबळ उडाली. बिबट्याच्या दहशतीमुळे गावात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र वनविभागाच्या पथकानं तीन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बिबट्याला सुरक्षितपणे जेरबंद करून मोठा अनर्थ टाळला. पहाटे काही नागरिकांना गावातील शाळेच्या आवारात बिबट्या दिसून आला. बिबट्या दिसताच नागरिकांनी आरडाओरडा केल्याने तो तेथून पळून लांजेवार यांच्या घरात शिरला. घरातील सदस्यांनी प्रसंगावधान राखत तातडीने सर्व दरवाजे बंद करून बाहेर निघाले. बिबट्याची माहिती वाऱ्यासारखी गावात पसरताच ग्रामस्थांनी लांजेवार यांच्या घराकडे मोठी गर्दी केली. गर्दीचा फायदा घेत बिबट्या पुन्हा तेथून निसटला आणि बोरकर यांच्या घराजवळील शौचालय परिसरात दिसून आला. त्यानंतर तो मेश्राम यांच्या घराजवळील एका पडक्या घराच्या परिसरात लपून बसला. वनविभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि रेस्क्यू मोहीम सुरू करण्यात आली. वनकर्मचाऱ्यांनी बिबट्याला पकडण्यासाठी जाळे व इतर आवश्यक साहित्य परिसरात तैनात केलं. वनविभागाने पडक्या घराजवळ बिबट्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो पुन्हा निसटण्यात यशस्वी झाला. यामुळे काही काळ गावात भीतीचं वातावरण होतं. अखेर वनविभागाच्या चमूनं तीन तास शर्थीचे प्रयत्न करून बिबट्याला सुरक्षितपणे ट्रँक्युलायझ करून जेरबंद केलं.
गोंदिया - मोरगाव अर्जुनी तालुक्यातील पिंपळगाव खांबी गावात मानवी वस्तीत बिबट्या शिरल्याने एकच खळबळ उडाली. बिबट्याच्या दहशतीमुळे गावात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र वनविभागाच्या पथकानं तीन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बिबट्याला सुरक्षितपणे जेरबंद करून मोठा अनर्थ टाळला. पहाटे काही नागरिकांना गावातील शाळेच्या आवारात बिबट्या दिसून आला. बिबट्या दिसताच नागरिकांनी आरडाओरडा केल्याने तो तेथून पळून लांजेवार यांच्या घरात शिरला. घरातील सदस्यांनी प्रसंगावधान राखत तातडीने सर्व दरवाजे बंद करून बाहेर निघाले. बिबट्याची माहिती वाऱ्यासारखी गावात पसरताच ग्रामस्थांनी लांजेवार यांच्या घराकडे मोठी गर्दी केली. गर्दीचा फायदा घेत बिबट्या पुन्हा तेथून निसटला आणि बोरकर यांच्या घराजवळील शौचालय परिसरात दिसून आला. त्यानंतर तो मेश्राम यांच्या घराजवळील एका पडक्या घराच्या परिसरात लपून बसला. वनविभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि रेस्क्यू मोहीम सुरू करण्यात आली. वनकर्मचाऱ्यांनी बिबट्याला पकडण्यासाठी जाळे व इतर आवश्यक साहित्य परिसरात तैनात केलं. वनविभागाने पडक्या घराजवळ बिबट्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो पुन्हा निसटण्यात यशस्वी झाला. यामुळे काही काळ गावात भीतीचं वातावरण होतं. अखेर वनविभागाच्या चमूनं तीन तास शर्थीचे प्रयत्न करून बिबट्याला सुरक्षितपणे ट्रँक्युलायझ करून जेरबंद केलं.