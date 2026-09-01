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सोनावने कुटुंबातील चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; कुटुंब मनोज जरांगेंच्या भेटीला

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सोनावने कुटुंबातील चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; कुटुंब मनोज जरांगेंच्या भेटीला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2026 at 2:21 PM IST

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जालना : मराठा आरक्षणाच्या 58 लाख कुणबी नोंदींची तत्काळ अंमलबजावणी आणि पात्र बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी इथं सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाचा आजचा (1 सप्टेंबर) चौथा दिवस आहे. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूरच्या सोनवणे कुटुंबातील 4 विद्यार्थ्यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहेत. हे कुटुंब मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटी इथं दाखल झालं आहे. श्रुष्ठी उदय सोनवणे, खुशी ज्ञानेश्वर सोनवणे, सार्थक कल्याण सोनवणे आणि शीतल योगेश सोनवणे अशी जात प्रमाणपत्र रद्द झालेल्याची नावं आहेत. सोनवणे कुटुंबानं न्या. संदीप शिंदे समितीनं शोधलेल्या कुणबी नोंदीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवलं होतं. कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळूनही व्हॅलिडिटी मिळत नसल्यानं या कुटुंबानं पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर या कुटुंबानं मनोज जरांगे पाटील यांची भेट देखील घेतली होती. मात्र, जात पडताळणी समितीनं खापर पणजोबा निवृत्ती कुशाबा यांची मराठा जात असल्याचा निष्कर्ष काढत सोनवणे कुटुंबातील 4 जणांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे. दरम्यान,  स्थानिक मंत्र्याच्या सांगण्यावरून आमचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्याचा आरोप उदय सोनवणे यांनी केला आहे.

जालना : मराठा आरक्षणाच्या 58 लाख कुणबी नोंदींची तत्काळ अंमलबजावणी आणि पात्र बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी इथं सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाचा आजचा (1 सप्टेंबर) चौथा दिवस आहे. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूरच्या सोनवणे कुटुंबातील 4 विद्यार्थ्यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहेत. हे कुटुंब मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटी इथं दाखल झालं आहे. श्रुष्ठी उदय सोनवणे, खुशी ज्ञानेश्वर सोनवणे, सार्थक कल्याण सोनवणे आणि शीतल योगेश सोनवणे अशी जात प्रमाणपत्र रद्द झालेल्याची नावं आहेत. सोनवणे कुटुंबानं न्या. संदीप शिंदे समितीनं शोधलेल्या कुणबी नोंदीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवलं होतं. कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळूनही व्हॅलिडिटी मिळत नसल्यानं या कुटुंबानं पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर या कुटुंबानं मनोज जरांगे पाटील यांची भेट देखील घेतली होती. मात्र, जात पडताळणी समितीनं खापर पणजोबा निवृत्ती कुशाबा यांची मराठा जात असल्याचा निष्कर्ष काढत सोनवणे कुटुंबातील 4 जणांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे. दरम्यान,  स्थानिक मंत्र्याच्या सांगण्यावरून आमचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्याचा आरोप उदय सोनवणे यांनी केला आहे.

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TAGGED:

मराठा आरक्षण
मनोज जरांगे पाटील
JALNA

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