कोपरगाव नगरपालिकेच्या मतदानादरम्यान राडा, उमेदवारांमध्ये बाचाबाची - KOPARGAON NAGARPALIKA VOTING

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 20, 2025 at 5:22 PM IST

1 Min Read
कोपरगाव - नगरपालिका निवडणुकीत काही घटना वगळता एकूण मतदान प्रक्रिया शांततेत झाली. सकाळी एस.जी.विद्यालयातील एका मतदान केंद्रावर ईव्हीएम मशीन बंद पडल्याने काही काळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, प्रशासनाने तत्काळ उपाययोजना करत मशीन सुरू केल्यानंतर मतदान पुन्हा सुरळीत सुरू झालं. याच विद्यालयाच्या परिसरातील मतदान केंद्रावर भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांमध्ये बाचाबाची झाली. मतदारांवर उमेदवारांचे प्रतिनिधी प्रभाव टाकत असल्याचा आरोप दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर केला. पोलिसांच्या उपस्थितीतच वाद वाढल्यानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करत दोन्ही गटांना मतदान केंद्रापासून दूर नेले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

दरम्यान, बैल बाजार परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार इम्तियाज अत्तार यांच्या मुलावर भाजपा समर्थकांनी मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर त्या परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. तसंच प्रभाग क्रमांक 12 मधील कन्या शाळेसमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार मेहमूद सय्यद आणि भाजपा पॅनलचे अपक्ष उमेदवार सनी वाघ यांच्यात जोरदार बाचाबाची झाली. त्यामुळे काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आ

NCP BJP DISPUTE KOPARGAON
KOPARGAON ELECTION DISPUTE
कोपरगाव नगरपालिका मतदान
भाजपा राष्ट्रवादी वाद कोपरगाव
KOPARGAON NAGARPALIKA VOTING

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

