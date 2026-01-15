ETV Bharat / Videos

कोल्हापुरात मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही मतदारांच्या लांबच लांब रांगा - KOLHAPUR MUNICIPAL ELECTION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
आढावा घेताना कोल्हापूर प्रतिनिधी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 15, 2026 at 8:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर - कोल्हापूर महापालिकेत दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत चुरशीनं 50.85 टक्के मतदान झालं. मात्र मतदानाची वेळ संपत आल्यानंतर कोरगावकर हायस्कूल या मतदान केंद्रावर मतदारांनी लक्षणीय गर्दी केल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. सायंकाळी साडेपाच वाजता मतदानाची वेळ संपल्यानंतर मतदान केंद्रात असलेल्या मतदारांनाच प्रशासनानं मतदानाची परवानगी दिली. मात्र ही संख्या अधिक असल्यानं मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी उशीर होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिल्ह्यातील वस्त्रननगरी इचलकरंजीत 65 जागांसाठी दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत 48.23 टक्के मतदान झालं होतं. दुपारी चार वाजल्यानंतर मतदान केंद्रावर मतदारांनी मतदान करण्यासाठी रांगा लावल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. किरकोळ अपवाद वगळता ईव्हीएम मशीन मधील तांत्रिक बिघाड आणि उमेदवारांमधील किरकोळ बाचाबाची वगळता जिल्ह्यात मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली.

कोल्हापूर - कोल्हापूर महापालिकेत दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत चुरशीनं 50.85 टक्के मतदान झालं. मात्र मतदानाची वेळ संपत आल्यानंतर कोरगावकर हायस्कूल या मतदान केंद्रावर मतदारांनी लक्षणीय गर्दी केल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. सायंकाळी साडेपाच वाजता मतदानाची वेळ संपल्यानंतर मतदान केंद्रात असलेल्या मतदारांनाच प्रशासनानं मतदानाची परवानगी दिली. मात्र ही संख्या अधिक असल्यानं मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी उशीर होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिल्ह्यातील वस्त्रननगरी इचलकरंजीत 65 जागांसाठी दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत 48.23 टक्के मतदान झालं होतं. दुपारी चार वाजल्यानंतर मतदान केंद्रावर मतदारांनी मतदान करण्यासाठी रांगा लावल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. किरकोळ अपवाद वगळता ईव्हीएम मशीन मधील तांत्रिक बिघाड आणि उमेदवारांमधील किरकोळ बाचाबाची वगळता जिल्ह्यात मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली.

For All Latest Updates

TAGGED:

KOLHAPUR MUNICIPAL ELECTION
मतदारांच्या लांबच लांब रांगा
ईव्हीएम मशीन मधील तांत्रिक बिघाड
कोरगावकर हायस्कूल
KOLHAPUR MUNICIPAL ELECTION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Mohan Agashe

अभिनेता मोहन आगाशे यांनी बजावला मतदानाचा हक्क...

January 15, 2026 at 6:10 PM IST
ASHOK CHAVAN VOTES IN NANDED

खासदार अशोक चव्हाणांनी सपत्नीक बजावला मतदानाचा हक्क

January 15, 2026 at 5:29 PM IST
BMC Elections 2026 : "Mumbaikars deserve change in the true sense," said Manva Naik cast their vote

"मुंबईकरांना योग्य अर्थानं बदल मिळायला हवा", मनवा नाईक हिनं बजावला मतदानाचा हक्क!

January 15, 2026 at 5:20 PM IST
लिक्विडने मतदानाची शाही पुसल्याचा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा आरोप

लिक्विडने मतदानाची शाही पुसल्याचा राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा आरोप, रुपाली चाकणकर यांनी भाजपा उमेदवाराला विचारला जाब

January 15, 2026 at 3:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.