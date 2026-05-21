ETV Bharat / Videos

महामार्ग पूर्ण करा मगच टोल सुरू करा; खारपाडा टोल विरोधात पत्रकार आक्रमक - KHARPADA TOLL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
खारपाडा टोल विरोधात पत्रकार आक्रमक (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 21, 2026 at 8:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड :  गेली 17 वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना रायगड जिल्ह्यातील खारपाडा येथे टोल (Kharpada Toll) वसुली सुरू करण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील पत्रकार संघटना, मराठी पत्रकार परिषद आणि रायगड प्रेस क्लबच्यावतीनं आज खारपाडा टोल नाक्यावर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. टोल वसुलीविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत पत्रकारांनी काही काळ कोकणाकडं जाणाऱ्या मार्गावरील टोल वसुली बंद पाडली. “महामार्ग पूर्ण करा, मगच टोल सुरू करा” आणि “अपूर्ण रस्त्यावर टोल का?” अशा घोषणा देत पत्रकारांनी शासनाचा निषेध केला. रायगड प्रेस क्लबचे संस्थापक तसेच मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी यावेळी शासनावर जोरदार टीका केली. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे गेल्या अनेक वर्षांत अडीच हजारांहून अधिक प्रवासी आणि पर्यटकांना अपघातात जीव गमवावा लागल्याचा आरोप त्यांनी केला. या दुर्घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत शासनाने पुढील किमान दहा वर्षे मुंबई-गोवा महामार्गावरील टोल माफ करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

रायगड :  गेली 17 वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना रायगड जिल्ह्यातील खारपाडा येथे टोल (Kharpada Toll) वसुली सुरू करण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील पत्रकार संघटना, मराठी पत्रकार परिषद आणि रायगड प्रेस क्लबच्यावतीनं आज खारपाडा टोल नाक्यावर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. टोल वसुलीविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत पत्रकारांनी काही काळ कोकणाकडं जाणाऱ्या मार्गावरील टोल वसुली बंद पाडली. “महामार्ग पूर्ण करा, मगच टोल सुरू करा” आणि “अपूर्ण रस्त्यावर टोल का?” अशा घोषणा देत पत्रकारांनी शासनाचा निषेध केला. रायगड प्रेस क्लबचे संस्थापक तसेच मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी यावेळी शासनावर जोरदार टीका केली. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे गेल्या अनेक वर्षांत अडीच हजारांहून अधिक प्रवासी आणि पर्यटकांना अपघातात जीव गमवावा लागल्याचा आरोप त्यांनी केला. या दुर्घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत शासनाने पुढील किमान दहा वर्षे मुंबई-गोवा महामार्गावरील टोल माफ करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

For All Latest Updates

TAGGED:

खारपाडा टोल
मुंबई गोवा महामार्ग
टोल नाक्यावर ठिय्या आंदोलन
KHARPADA TOLL COLLECTION
KHARPADA TOLL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

PV Kulkarni Unauthorized Construction

नीट घोटाळ्यातील पी.व्ही कुलकर्णीचे विनापरवाना बांधकाम; बीड नगरपालिका चालवणार बुलडोझर!

May 20, 2026 at 8:20 PM IST
Maratha Protest Manoj Jarange

मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे यांनी भाजपाच्या प्रसाद लाड यांना चर्चेसाठी बोलावलं

May 20, 2026 at 2:44 PM IST
Zero Shadow Day 2026

जालन्यात ‘शून्य सावली दिवस’चा अद्भुत अनुभव; विद्यार्थ्यांमध्ये खगोलशास्त्राविषयी वाढली उत्सुकता

May 19, 2026 at 7:25 PM IST
Neet Paper Leak 2026 update

शिवराज मोटेगावकरला अटक होताच लातूरमध्ये घटनेचे पडसाद; शिवसेनेकडून लातूरच्या रेणुकाई क्लासेसवर शाई फेक; अभाविपचेही आंदोलन

May 19, 2026 at 5:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.