ETV Bharat / Videos

रुपाली चाकणकर यांच्याविरोधात गुलाबो गँगकडून जोडे मारो आंदोलन - JODE MARO PROTEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रुपाली चाकणकर यांच्या विरोधात गुलाबो गँगचं आंदोलन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 5:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - नाशिक येथील बलात्कार प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे फोटो व्हिडिओ समोर येत असल्यानं विरोधकांकडून रुपाली चाकणकर यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे. आज पुण्यात बिटीया फाऊंडेशन आणि गुलाबो गँगच्या वतीनं जोडे मारो आंदोलन करण्यात आलं. स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरात आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या विरोधात आज गुलाबो गँगच्या वतीनं अलका चौक येथे जोडे मारो आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी संगीता तिवारी म्हणाल्या की, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या कार्यकाळात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. आता तर स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात चाकणकर यांचं नाव येत असताना त्यांना कोण वाचवत आहे. आमची मागणी आहे की, या प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांना सहआरोपी करून त्यांना अटक करावी अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.

पुणे - नाशिक येथील बलात्कार प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे फोटो व्हिडिओ समोर येत असल्यानं विरोधकांकडून रुपाली चाकणकर यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे. आज पुण्यात बिटीया फाऊंडेशन आणि गुलाबो गँगच्या वतीनं जोडे मारो आंदोलन करण्यात आलं. स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरात आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या विरोधात आज गुलाबो गँगच्या वतीनं अलका चौक येथे जोडे मारो आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी संगीता तिवारी म्हणाल्या की, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या कार्यकाळात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. आता तर स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात चाकणकर यांचं नाव येत असताना त्यांना कोण वाचवत आहे. आमची मागणी आहे की, या प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांना सहआरोपी करून त्यांना अटक करावी अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.

For All Latest Updates

TAGGED:

RUPALI CHAKANKAR
गुलाबो गँग
रुपाली चाकणकर
कॅप्टन अशोक खरात
JODE MARO PROTEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.