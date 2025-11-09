ETV Bharat / Videos

शेतकरी विरोधी लोकं सत्तेत बसली आहेत; जयश्री शेळके यांची विखे पाटलांवर टीका - JAYSHREE SHELKE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 8:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा : महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकरी कर्जमाफीवरून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ उडाली आहे. पंढरपूर येथील एका कार्यक्रमात विखे पाटील म्हणाले, "आधी सोसायटी काढायची, कर्ज घ्यायचं, कर्जबाजारी व्हायचं, नंतर कर्जमाफी मागायची आणि पुन्हा नवीन कर्ज घ्यायचं हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे." या वक्तव्याला शेतकरी विरोधी म्हणत शिवसेना (उबाठा)च्या राज्य प्रवक्त्या ॲड. जयश्री शेळके यांनी तीव्र प्रतिकार केला आहे. शेळके यांनी म्हटलं की, महायुतीतील मंत्री सातत्याने शेतकऱ्यांच्या विरोधात बेताल वक्तव्य करत आहेत. सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांसाठी कर्ज काढायचं, कर्जमाफी घ्यायची, पण शेतकरी दोन लाखांच्या कर्जमाफीची अपेक्षा करतो तेव्हा त्याची हेटाळणी केली जाते. राज्याचं दुर्दैव आहे की शेतकरी विरोधी लोक सत्तेत बसले आहेत. विखे पाटलांच्या वक्तव्याने शेतकऱ्यांचा अपमान झाला असून, महायुती सरकार शेतकऱ्यांना फसवत आहे.
 

बुलढाणा : महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकरी कर्जमाफीवरून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ उडाली आहे. पंढरपूर येथील एका कार्यक्रमात विखे पाटील म्हणाले, "आधी सोसायटी काढायची, कर्ज घ्यायचं, कर्जबाजारी व्हायचं, नंतर कर्जमाफी मागायची आणि पुन्हा नवीन कर्ज घ्यायचं हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे." या वक्तव्याला शेतकरी विरोधी म्हणत शिवसेना (उबाठा)च्या राज्य प्रवक्त्या ॲड. जयश्री शेळके यांनी तीव्र प्रतिकार केला आहे. शेळके यांनी म्हटलं की, महायुतीतील मंत्री सातत्याने शेतकऱ्यांच्या विरोधात बेताल वक्तव्य करत आहेत. सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांसाठी कर्ज काढायचं, कर्जमाफी घ्यायची, पण शेतकरी दोन लाखांच्या कर्जमाफीची अपेक्षा करतो तेव्हा त्याची हेटाळणी केली जाते. राज्याचं दुर्दैव आहे की शेतकरी विरोधी लोक सत्तेत बसले आहेत. विखे पाटलांच्या वक्तव्याने शेतकऱ्यांचा अपमान झाला असून, महायुती सरकार शेतकऱ्यांना फसवत आहे.
 

For All Latest Updates

TAGGED:

जयश्री शेळके
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
RADHAKRISHNA VIKHE PATIL
JAYSHREE SHELKE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

नीरा नदीत दोन्ही पादुकांचे स्नान

संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी संत नामदेव व पांडुरंगाचा पालखी सोहळा पुणे जिल्ह्यात, नीरा नदीत दोन्ही पादुकांचे स्नान

November 9, 2025 at 7:29 PM IST
वडगाव पान येथे मानवी साखळीने राष्ट्रीय गीतास वंदन

वंदे मातरम गीताच्या 150व्या वर्धापन दिनानिमित्त वडगाव पान येथे मानवी साखळीने राष्ट्रीय गीतास वंदन

November 7, 2025 at 4:15 PM IST
balasaheb thorat

केंद्रीय निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्ष स्थापन करायला पाहिजे - बाळासाहेब थोरात

November 6, 2025 at 3:13 PM IST
dcm eknath shinde

'वोटचोरी की नोटचोरी' कोल्हापुरात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राहुल गांधींवर हल्लाबोल

November 5, 2025 at 10:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.