शेतकरी विरोधी लोकं सत्तेत बसली आहेत; जयश्री शेळके यांची विखे पाटलांवर टीका - JAYSHREE SHELKE
Published : November 9, 2025 at 8:44 PM IST
बुलढाणा : महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकरी कर्जमाफीवरून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ उडाली आहे. पंढरपूर येथील एका कार्यक्रमात विखे पाटील म्हणाले, "आधी सोसायटी काढायची, कर्ज घ्यायचं, कर्जबाजारी व्हायचं, नंतर कर्जमाफी मागायची आणि पुन्हा नवीन कर्ज घ्यायचं हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे." या वक्तव्याला शेतकरी विरोधी म्हणत शिवसेना (उबाठा)च्या राज्य प्रवक्त्या ॲड. जयश्री शेळके यांनी तीव्र प्रतिकार केला आहे. शेळके यांनी म्हटलं की, महायुतीतील मंत्री सातत्याने शेतकऱ्यांच्या विरोधात बेताल वक्तव्य करत आहेत. सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांसाठी कर्ज काढायचं, कर्जमाफी घ्यायची, पण शेतकरी दोन लाखांच्या कर्जमाफीची अपेक्षा करतो तेव्हा त्याची हेटाळणी केली जाते. राज्याचं दुर्दैव आहे की शेतकरी विरोधी लोक सत्तेत बसले आहेत. विखे पाटलांच्या वक्तव्याने शेतकऱ्यांचा अपमान झाला असून, महायुती सरकार शेतकऱ्यांना फसवत आहे.
