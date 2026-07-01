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जालना ते लंडन व्हाया १९ देश! जालनेकर जोडप्याचा कारनं 17 हजार किलोमीटरचा थरारक प्रवास पूर्ण - ALNA TO LONDON ROAD TRIP

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माध्यमांशी बोलताना राजेश बजाज आणि सोनी बजाज (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 8:32 PM IST

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जालना : एका जोडप्यानं जालन्यातील लोखंडी पूल ते लंडन यात्रा असा रस्तेप्रवास कारनं पूर्ण केलाय. या प्रवासात त्यांनी तब्बल 17 हजार 683 किलोमीटर प्रवास केला. 11 एप्रिलला जोडप्यानं यात्रा सुरू केली होती. राजेश बजाज आणि सोनी बजाज असं यात्रा पूर्ण करणाऱ्या जोडप्याचं नाव आहे. कार प्रवासात जोडप्याच्या दिमतीला आणखी 10 कार सोबत होत्या. हे जोडपं यात्रा पूर्ण करून पुन्हा जालन्यात परतलं. नेपाळ, तिबेट, चीन, कझाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की, हंगेरी आणि फ्रान्स अशा 19 देशातून प्रवास करत हे जोडपं लंडनला पोहोचलं. हा सर्व प्रवास करण्यासाठी त्यांना तब्बल 71 दिवस लागले. कार यात्रा पूर्ण करण्यासाठी जोडपं तब्बल तीन वर्षांपासून तयारी करत होतं. अखेर जालना ते लंडन कार यात्रा पूर्ण झाल्यानंतर या जोडप्यानं आनंद व्यक्त केला. जालन्यात परतल्यानंतर या जोडप्याचा स्वागत आणि सत्कार माजी नगराध्यक्ष अजय भरतीया आणि नगरसेवक गेही यांनी मोठ्या उत्साहात केला.

जालना : एका जोडप्यानं जालन्यातील लोखंडी पूल ते लंडन यात्रा असा रस्तेप्रवास कारनं पूर्ण केलाय. या प्रवासात त्यांनी तब्बल 17 हजार 683 किलोमीटर प्रवास केला. 11 एप्रिलला जोडप्यानं यात्रा सुरू केली होती. राजेश बजाज आणि सोनी बजाज असं यात्रा पूर्ण करणाऱ्या जोडप्याचं नाव आहे. कार प्रवासात जोडप्याच्या दिमतीला आणखी 10 कार सोबत होत्या. हे जोडपं यात्रा पूर्ण करून पुन्हा जालन्यात परतलं. नेपाळ, तिबेट, चीन, कझाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की, हंगेरी आणि फ्रान्स अशा 19 देशातून प्रवास करत हे जोडपं लंडनला पोहोचलं. हा सर्व प्रवास करण्यासाठी त्यांना तब्बल 71 दिवस लागले. कार यात्रा पूर्ण करण्यासाठी जोडपं तब्बल तीन वर्षांपासून तयारी करत होतं. अखेर जालना ते लंडन कार यात्रा पूर्ण झाल्यानंतर या जोडप्यानं आनंद व्यक्त केला. जालन्यात परतल्यानंतर या जोडप्याचा स्वागत आणि सत्कार माजी नगराध्यक्ष अजय भरतीया आणि नगरसेवक गेही यांनी मोठ्या उत्साहात केला.

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TAGGED:

JALNA TO LONDON BY CAR
लोखंडी पूल ते लंडन यात्रा
जालना ते लंडन
ALNA TO LONDON ROAD TRIP
RAJESH AND SONI BAJAJ

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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