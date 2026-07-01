जालना ते लंडन व्हाया १९ देश! जालनेकर जोडप्याचा कारनं 17 हजार किलोमीटरचा थरारक प्रवास पूर्ण - ALNA TO LONDON ROAD TRIP
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Published : July 1, 2026 at 8:32 PM IST
जालना : एका जोडप्यानं जालन्यातील लोखंडी पूल ते लंडन यात्रा असा रस्तेप्रवास कारनं पूर्ण केलाय. या प्रवासात त्यांनी तब्बल 17 हजार 683 किलोमीटर प्रवास केला. 11 एप्रिलला जोडप्यानं यात्रा सुरू केली होती. राजेश बजाज आणि सोनी बजाज असं यात्रा पूर्ण करणाऱ्या जोडप्याचं नाव आहे. कार प्रवासात जोडप्याच्या दिमतीला आणखी 10 कार सोबत होत्या. हे जोडपं यात्रा पूर्ण करून पुन्हा जालन्यात परतलं. नेपाळ, तिबेट, चीन, कझाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की, हंगेरी आणि फ्रान्स अशा 19 देशातून प्रवास करत हे जोडपं लंडनला पोहोचलं. हा सर्व प्रवास करण्यासाठी त्यांना तब्बल 71 दिवस लागले. कार यात्रा पूर्ण करण्यासाठी जोडपं तब्बल तीन वर्षांपासून तयारी करत होतं. अखेर जालना ते लंडन कार यात्रा पूर्ण झाल्यानंतर या जोडप्यानं आनंद व्यक्त केला. जालन्यात परतल्यानंतर या जोडप्याचा स्वागत आणि सत्कार माजी नगराध्यक्ष अजय भरतीया आणि नगरसेवक गेही यांनी मोठ्या उत्साहात केला.
जालना : एका जोडप्यानं जालन्यातील लोखंडी पूल ते लंडन यात्रा असा रस्तेप्रवास कारनं पूर्ण केलाय. या प्रवासात त्यांनी तब्बल 17 हजार 683 किलोमीटर प्रवास केला. 11 एप्रिलला जोडप्यानं यात्रा सुरू केली होती. राजेश बजाज आणि सोनी बजाज असं यात्रा पूर्ण करणाऱ्या जोडप्याचं नाव आहे. कार प्रवासात जोडप्याच्या दिमतीला आणखी 10 कार सोबत होत्या. हे जोडपं यात्रा पूर्ण करून पुन्हा जालन्यात परतलं. नेपाळ, तिबेट, चीन, कझाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की, हंगेरी आणि फ्रान्स अशा 19 देशातून प्रवास करत हे जोडपं लंडनला पोहोचलं. हा सर्व प्रवास करण्यासाठी त्यांना तब्बल 71 दिवस लागले. कार यात्रा पूर्ण करण्यासाठी जोडपं तब्बल तीन वर्षांपासून तयारी करत होतं. अखेर जालना ते लंडन कार यात्रा पूर्ण झाल्यानंतर या जोडप्यानं आनंद व्यक्त केला. जालन्यात परतल्यानंतर या जोडप्याचा स्वागत आणि सत्कार माजी नगराध्यक्ष अजय भरतीया आणि नगरसेवक गेही यांनी मोठ्या उत्साहात केला.