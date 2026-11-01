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पुलाचे कठडे तोडून कंटेनर थेट धाब्यावर कोसळला, दोघांचा मृत्यू

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जालन्यात कंटेनर पुलावरून थेट धाब्यावर कोसळला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2026 at 1:14 PM IST

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जालना : मालवाहतूक करणारा कंटेनर पुलाचे कठडे तोडून थेट खाली असलेल्या एका धाब्यावर कोसळल्याची घटना घडली आहे. या भीषण अपघातात कंटेनरमधील चालक आणि क्लीनर अशा दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. रात्री अकराच्या सुमारास जालना शहरातील अंबड चौफुली येथून हरयाणा पासिंगचा मालवाहतूक करणारा कंटेनर उड्डाणपुलावरून जात होता. कंटेनर भरधाव वेगात असल्यानं चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं आणि हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. उड्डाणपुलाचे कठडे तोडून कंटेनर थेट खाली असलेल्या एकता धाब्यावर कोसळला. या अपघातात कंटेनरचा चालक आणि क्लीनर या दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, अद्याप त्यांची ओळख पटलेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. दोन्ही मृतदेह जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. दरम्यान, अपघाताच्या वेळी धाब्यावर कोणीही उपस्थित नसल्यानं मोठी जीवितहानी टळली.

जालना : मालवाहतूक करणारा कंटेनर पुलाचे कठडे तोडून थेट खाली असलेल्या एका धाब्यावर कोसळल्याची घटना घडली आहे. या भीषण अपघातात कंटेनरमधील चालक आणि क्लीनर अशा दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. रात्री अकराच्या सुमारास जालना शहरातील अंबड चौफुली येथून हरयाणा पासिंगचा मालवाहतूक करणारा कंटेनर उड्डाणपुलावरून जात होता. कंटेनर भरधाव वेगात असल्यानं चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं आणि हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. उड्डाणपुलाचे कठडे तोडून कंटेनर थेट खाली असलेल्या एकता धाब्यावर कोसळला. या अपघातात कंटेनरचा चालक आणि क्लीनर या दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, अद्याप त्यांची ओळख पटलेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. दोन्ही मृतदेह जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. दरम्यान, अपघाताच्या वेळी धाब्यावर कोणीही उपस्थित नसल्यानं मोठी जीवितहानी टळली.

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TAGGED:

JALNA FLYOVER ACCIDENT
CONTAINER CRASHES ONTO DHABA
JALNA CONTAINER ACCIDENT
जालना कंटेनर अपघात
कंटेनर धाब्यावर कोसळला जालना

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