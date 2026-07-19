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एकनाथ खडसेंनी 'अमृत महोत्सवा'चे दिलं निमंत्रण, गिरीश महाजन यांनी काय दिली प्रतिक्रिया? - एकनाथ खडसे अमृत महोत्सव वाढदिवस

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एकनाथ खडसेंच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसाचं मंत्री गिरीश महाजनांना आमंत्रण (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 6:20 PM IST

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जळगाव : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे आपला अमृत महोत्सवी वाढदिवस साजरा करणार आहेत. यासाठी त्यांनी राजकारणातील त्यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे भाजपा मंत्री गिरीश महाजन यांनादेखील निमंत्रण पाठवलं आहे. आमदार एकनाथ खडसे यांचे स्वीय सहाय्यक योगेश कोलते आणि सुनील नेवे यांनी जामनेर इथं मंत्री गिरीश महाजन यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना कार्यक्रमाची आमंत्रण पत्रिका दिली. आमंत्रण स्वीकारताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रिका पाहिली. माहिती जाणून घेत कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया न देता केवळ मान डोलावून प्रतिसाद दिला. मात्र, यावेळी झालेल्या संवादानं राजकीय चर्चांना नवं वळण मिळालं.  या संवादाची आता राजकीय वर्तुळाच काय चर्चा सुरू आहे. पाहा, संपूर्ण व्हिडिओ.

जळगाव : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे आपला अमृत महोत्सवी वाढदिवस साजरा करणार आहेत. यासाठी त्यांनी राजकारणातील त्यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे भाजपा मंत्री गिरीश महाजन यांनादेखील निमंत्रण पाठवलं आहे. आमदार एकनाथ खडसे यांचे स्वीय सहाय्यक योगेश कोलते आणि सुनील नेवे यांनी जामनेर इथं मंत्री गिरीश महाजन यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना कार्यक्रमाची आमंत्रण पत्रिका दिली. आमंत्रण स्वीकारताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रिका पाहिली. माहिती जाणून घेत कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया न देता केवळ मान डोलावून प्रतिसाद दिला. मात्र, यावेळी झालेल्या संवादानं राजकीय चर्चांना नवं वळण मिळालं.  या संवादाची आता राजकीय वर्तुळाच काय चर्चा सुरू आहे. पाहा, संपूर्ण व्हिडिओ.

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TAGGED:

EKNATH KHADSE
GIRISH MAHAJAN
KHADSE AMRIT MAHOTSAV BIRTHDAY
एकनाथ खडसे अमृत महोत्सव वाढदिवस
KHADSE INVITES GIRISH MAHAJAN

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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