ETV Bharat / Videos

पुण्यात मुस्लिम समाजाच्या वतीने अल कूट्स दिवस साजरा - INTERNATIONAL QUDS DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
आंतरराष्ट्रीय कूट्स दिवस (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 7:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : इस्रायल, अमेरिका यांच्याकडून इराणवर हल्ला करत काही दिवसांपूर्वी इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला सय्यद अली खामेनी यांना ठार करण्यात आलं होतं. जगभरातील मुस्लिम बांधवांच्या वतीने अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या विरोधात जोरदार आंदोलन करण्यात येत आहे. जगभरातील मुस्लिम समाजातर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही आंतरराष्ट्रीय कुड्स दिवस (आंतरराष्ट्रीय शांतता दिवस) साजरा करण्यात आला आहे.

या दिवसाच्या निमित्ताने पुणे शहरातील मुस्लिम समाज्याच्या वतीने दहशतवादाच्या विरोधात विशेषतः पॅलेस्टाईनमध्ये होत असलेल्या अत्याचार व त्याचबरोबर वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्ला सय्यद अली खामेनी यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात आलं. यामध्ये शहरातील अनेक सामाजिक संघटनांनीही सहभाग घेतला. विलायत युथ कौन्सिल यांच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय कूट्स (शांतता) दिवस साजरा करण्यात आला आहे. यावेळी या युथ कौन्सिलचे अध्यक्ष खिसाल जाफरी यांनी याबाबत माहिती दिली.

पुणे : इस्रायल, अमेरिका यांच्याकडून इराणवर हल्ला करत काही दिवसांपूर्वी इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला सय्यद अली खामेनी यांना ठार करण्यात आलं होतं. जगभरातील मुस्लिम बांधवांच्या वतीने अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या विरोधात जोरदार आंदोलन करण्यात येत आहे. जगभरातील मुस्लिम समाजातर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही आंतरराष्ट्रीय कुड्स दिवस (आंतरराष्ट्रीय शांतता दिवस) साजरा करण्यात आला आहे.

या दिवसाच्या निमित्ताने पुणे शहरातील मुस्लिम समाज्याच्या वतीने दहशतवादाच्या विरोधात विशेषतः पॅलेस्टाईनमध्ये होत असलेल्या अत्याचार व त्याचबरोबर वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्ला सय्यद अली खामेनी यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात आलं. यामध्ये शहरातील अनेक सामाजिक संघटनांनीही सहभाग घेतला. विलायत युथ कौन्सिल यांच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय कूट्स (शांतता) दिवस साजरा करण्यात आला आहे. यावेळी या युथ कौन्सिलचे अध्यक्ष खिसाल जाफरी यांनी याबाबत माहिती दिली.

For All Latest Updates

TAGGED:

QUDS DAY 2026 CELEBRATION IN PUNE
INTERNATIONAL QUDS DAY
आंतरराष्ट्रीय कूट्स दिवस
कूट्स दिवस पुणे
INTERNATIONAL QUDS DAY 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

ग्रामदेवतेच्या पालखीला पोलिसांची सशस्त्र सलामी

रत्नागिरीच्या ग्रामदेवतेच्या पालखीला पोलिसांची सशस्त्र सलामी

March 10, 2026 at 1:50 PM IST
cricket fan celebration in Mumbai

भारतानं तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर शिवाजी पार्कमध्ये क्रिकेटप्रेमींचा जल्लोष, पाहा व्हिडिओ

March 9, 2026 at 10:11 AM IST
T20 World Cup

भारतानं टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर पुण्यात जल्लोष, फटाके फोडून पेढे वाटून आनंद व्यक्त; पाहा व्हिडिओ

March 9, 2026 at 8:07 AM IST
Girish Mahajan RAHAD RANGPANCHMI

मंत्री गिरीश महाजन नाशिकच्या पारंपारिक रहाडीत सूर घेता तेव्हा...

March 8, 2026 at 10:03 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.