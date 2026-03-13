पुण्यात मुस्लिम समाजाच्या वतीने अल कूट्स दिवस साजरा - INTERNATIONAL QUDS DAY 2026
Published : March 13, 2026 at 7:54 PM IST
पुणे : इस्रायल, अमेरिका यांच्याकडून इराणवर हल्ला करत काही दिवसांपूर्वी इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला सय्यद अली खामेनी यांना ठार करण्यात आलं होतं. जगभरातील मुस्लिम बांधवांच्या वतीने अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या विरोधात जोरदार आंदोलन करण्यात येत आहे. जगभरातील मुस्लिम समाजातर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही आंतरराष्ट्रीय कुड्स दिवस (आंतरराष्ट्रीय शांतता दिवस) साजरा करण्यात आला आहे.
या दिवसाच्या निमित्ताने पुणे शहरातील मुस्लिम समाज्याच्या वतीने दहशतवादाच्या विरोधात विशेषतः पॅलेस्टाईनमध्ये होत असलेल्या अत्याचार व त्याचबरोबर वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्ला सय्यद अली खामेनी यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलन करण्यात आलं. यामध्ये शहरातील अनेक सामाजिक संघटनांनीही सहभाग घेतला. विलायत युथ कौन्सिल यांच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय कूट्स (शांतता) दिवस साजरा करण्यात आला आहे. यावेळी या युथ कौन्सिलचे अध्यक्ष खिसाल जाफरी यांनी याबाबत माहिती दिली.
