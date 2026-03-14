पश्चिम आशियातील घडामोडींविषयी पेट्रोलियम आणि परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद - MINISTERIAL BRIEFING
Published : March 14, 2026 at 4:10 PM IST
नवी दिल्ली - इराण विरुद्धच्या इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संघर्षामुळे पश्चिम आशियात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या क्षेत्रात प्रत्यक्ष युद्ध सुरू आहे. अलीकडील घडामोडींच्यामुळे भारतात इंधन क्षेत्रात काहीसं अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. गॅस तसंच पेट्रोल डिझेलच्या उपलब्धतेवर नागरिकांच्याकडून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसंच यासंबंधित देशांमध्ये अनेक ठिकाणी भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थी अडकले आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातही विचारणा होत आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्ष कधी थांबेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे भारताची भूमिका आणि परिस्थिती काय आहे, या सगळ्या संदर्भात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय त्याचबरोबर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, जहाजबांधणी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी माहिती देत आहेत.
