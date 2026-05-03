ETV Bharat / Videos

इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीच्या लग्नाला मान्यवरांची लगबग; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी वधू-वराला दिले आशीर्वाद - INDURIKAR MAHARAJ DAUGHTER MARRIAGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
इंदोरीकर महाराजांच्या मुलीच्या लग्नाला मान्यवरांची लगबग (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 3, 2026 at 7:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी - प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदोरीकर महाराज यांच्या मुलीचा रविवारी विवाह सोहळा पार पडला. वधू-वरांना आशीर्वाद देण्यासाठी सर्वसामान्यांपासून राज्यातील अनेक नेत्यांनी उपस्थिती लावली.

संगमनेर तालुक्यातील गुंजाळवाडी येथे इंदोरीकर महाराज यांची कन्या ज्ञानेश्वरी हिचा विवाह मुंबई येथील प्रसिद्ध उद्योजक सुनील विष्णू चिलप यांचा मुलगा साहिल याच्याशी पार पडला. त्याआधी राजस्थान राज्याचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी लग्नस्थळी येत वधू-वरांना आशीर्वाद दिले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही वधू-वरांना आशीर्वाद दिले. त्याचबरोबर मंत्री छगन भुजबळ, आमदार श्वेता महाले यांनी वधू-वरांना आशीर्वाद दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच आमदार सत्यजित तांबे, आमदार विवेक कोल्हे आणि माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनीही वधू-वरांना आशीर्वाद दिले. यावेळी गगनगिरी महाराज सप्ताहाच्या ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

शिर्डी - प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदोरीकर महाराज यांच्या मुलीचा रविवारी विवाह सोहळा पार पडला. वधू-वरांना आशीर्वाद देण्यासाठी सर्वसामान्यांपासून राज्यातील अनेक नेत्यांनी उपस्थिती लावली.

संगमनेर तालुक्यातील गुंजाळवाडी येथे इंदोरीकर महाराज यांची कन्या ज्ञानेश्वरी हिचा विवाह मुंबई येथील प्रसिद्ध उद्योजक सुनील विष्णू चिलप यांचा मुलगा साहिल याच्याशी पार पडला. त्याआधी राजस्थान राज्याचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी लग्नस्थळी येत वधू-वरांना आशीर्वाद दिले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही वधू-वरांना आशीर्वाद दिले. त्याचबरोबर मंत्री छगन भुजबळ, आमदार श्वेता महाले यांनी वधू-वरांना आशीर्वाद दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच आमदार सत्यजित तांबे, आमदार विवेक कोल्हे आणि माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनीही वधू-वरांना आशीर्वाद दिले. यावेळी गगनगिरी महाराज सप्ताहाच्या ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM DEVENDRA FADNAVIS
DCM EKNATH SHINDE
इंदोरीकर महाराज मुलगी विवाह सोहळा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
INDURIKAR MAHARAJ DAUGHTER MARRIAGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar news Traffic

पुणतांबा चौफुलीवर दोन तासांपासून वाहतूक ठप्प; प्रवाशांचे हाल

May 3, 2026 at 5:22 PM IST
Wild animal census nanded

बुद्ध पौर्णिमेच्या रात्री जंगलात राबवली वन्य प्राण्यांची जनगणना मोहीम, वन कर्मचाऱ्यांकडं मात्र सुरक्षा उपकरणांचा अभाव

May 2, 2026 at 6:42 PM IST
Ravindra Chavan

प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे यात कोणाचेही दुमत नाही; रवींद्र चव्हाण यांची प्रतिक्रिया

May 2, 2026 at 8:41 AM IST
Minister Datta Bharane

नांदेडला सर्वाधिक पीक विमा, वंचित शेतकऱ्यांनाही लाभ देणार - कृषिमंत्री दत्ता भरणे

May 1, 2026 at 8:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.