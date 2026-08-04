देशात पावसाची 12 टक्के तूट; राज्यात सरासरीपेक्षा 8 टक्के जास्त पाऊस - IMD PUNE ON RAIN
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Published : August 4, 2026 at 10:30 AM IST
पुणे: यंदा राज्यात जून महिन्यात पावसाची 47 टक्के तूट निर्माण झाली होती. जुलै महिन्यात झालेल्या पावसानं जून महिन्यातील पावसाची तूट भरून निघाली आहे. राज्यात जून महिन्यात सरासरीपेक्षा 8 टक्के जास्त पाऊस पडला आहे. तर दुसरीकडे देशात अजूनही 12 टक्के पावसाची तूट असल्याचं ज्येष्ठ हवामान तज्ञ एस. डी. सानप यांनी सांगितलं. एसडी सानप म्हणाले की, जून महिन्यात यंदा पाऊस कमी प्रमाणात झाला होता. जुलै महिन्यात पावसाचं प्रमाण हे चांगलं होतं. जुलै महिन्यात कोकण किनारपट्टी, घाट माथ्यावर आणि उत्तर कोकण येथे जास्त पाऊस झाला आहे. कोकण किनारपट्टी येथे सरासरीपेक्षा 3 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. तर मध्य महाराष्ट्रात जास्त पाऊस झाला आहे. तर विदर्भात सरासरी इतका पाऊस झाला आहे. सोलापूर, बीड आणि हिंगोली येथे पावसाची तूट पाहायला मिळत आहे. तर सर्वाधिक पाऊस हा पुणे, नाशिक येथील घाट माथ्यावर झाला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, येणाऱ्या चार ते पाच दिवसांचा विचार केला तर तुरळक ठिकाणी पाऊसाची शक्यता आहे. तर घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 5 ऑगस्टनंतर पावसाचं प्रमाण हे कमी होताना पाहायला मिळणार आहे. एलनिनोच्या प्रभावाबाबत विचार केला तर देशात पावसाची 12 टक्के तूट दिसून येत आहे. एलनिनोच्या प्रभावानं मुसळधार पाऊस होतो, असं नाही. तर जुलै महिन्यात कमी दाबाचा क्षेत्र तयार झाल्यानं मुसळधार पाऊस झाला असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
पुणे: यंदा राज्यात जून महिन्यात पावसाची 47 टक्के तूट निर्माण झाली होती. जुलै महिन्यात झालेल्या पावसानं जून महिन्यातील पावसाची तूट भरून निघाली आहे. राज्यात जून महिन्यात सरासरीपेक्षा 8 टक्के जास्त पाऊस पडला आहे. तर दुसरीकडे देशात अजूनही 12 टक्के पावसाची तूट असल्याचं ज्येष्ठ हवामान तज्ञ एस. डी. सानप यांनी सांगितलं. एसडी सानप म्हणाले की, जून महिन्यात यंदा पाऊस कमी प्रमाणात झाला होता. जुलै महिन्यात पावसाचं प्रमाण हे चांगलं होतं. जुलै महिन्यात कोकण किनारपट्टी, घाट माथ्यावर आणि उत्तर कोकण येथे जास्त पाऊस झाला आहे. कोकण किनारपट्टी येथे सरासरीपेक्षा 3 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. तर मध्य महाराष्ट्रात जास्त पाऊस झाला आहे. तर विदर्भात सरासरी इतका पाऊस झाला आहे. सोलापूर, बीड आणि हिंगोली येथे पावसाची तूट पाहायला मिळत आहे. तर सर्वाधिक पाऊस हा पुणे, नाशिक येथील घाट माथ्यावर झाला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, येणाऱ्या चार ते पाच दिवसांचा विचार केला तर तुरळक ठिकाणी पाऊसाची शक्यता आहे. तर घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 5 ऑगस्टनंतर पावसाचं प्रमाण हे कमी होताना पाहायला मिळणार आहे. एलनिनोच्या प्रभावाबाबत विचार केला तर देशात पावसाची 12 टक्के तूट दिसून येत आहे. एलनिनोच्या प्रभावानं मुसळधार पाऊस होतो, असं नाही. तर जुलै महिन्यात कमी दाबाचा क्षेत्र तयार झाल्यानं मुसळधार पाऊस झाला असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.