आयएसबी हैदराबादमध्ये 'रामोजी राव ऑडिटोरियम'चा उद्घाटन सोहळा; रसिकांकरिता 'सुरंजली'ची संगीत मेजवानी - RAMOJI RAO FOUNDATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 19, 2026 at 6:05 PM IST
हैदराबाद- आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हैदराबादमधील नामांकित 'इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस' (ISB) संस्थेत सध्या 'रामोजी राव ऑडिटोरियम'चा उद्घाटन सोहळा सुरू आहे. या सोहळ्यानंतर, भारतातील महिलांचा पहिलाच सिम्फनी बँड असलेल्या 'सुरंजली'चा संगीतमय कार्यक्रम होणार आहे. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसमधील या कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण पाहूया. ISB मधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रामोजी फाउंडेशननं दिलेल्या 30 कोटी रुपयांच्या योगदानातून या सभागृहाची उभारणी करण्यात आली आहे. अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेल्या या सभागृहात 'इंटेलिजंट लाइटिंग सिस्टम', 'इंटिग्रेटेड लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम' आणि पाहुण्यांसाठी स्वतंत्र विश्रामकक्ष (लाउंज) यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. आंतरराष्ट्रीय परिषदा, संशोधन परिसंवाद, विशेष व्याख्याने आणि इतर शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या उद्देशानं या वास्तूची रचना करण्यात आली आहे.
हैदराबाद- आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हैदराबादमधील नामांकित 'इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस' (ISB) संस्थेत सध्या 'रामोजी राव ऑडिटोरियम'चा उद्घाटन सोहळा सुरू आहे. या सोहळ्यानंतर, भारतातील महिलांचा पहिलाच सिम्फनी बँड असलेल्या 'सुरंजली'चा संगीतमय कार्यक्रम होणार आहे. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसमधील या कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण पाहूया. ISB मधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रामोजी फाउंडेशननं दिलेल्या 30 कोटी रुपयांच्या योगदानातून या सभागृहाची उभारणी करण्यात आली आहे. अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेल्या या सभागृहात 'इंटेलिजंट लाइटिंग सिस्टम', 'इंटिग्रेटेड लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम' आणि पाहुण्यांसाठी स्वतंत्र विश्रामकक्ष (लाउंज) यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. आंतरराष्ट्रीय परिषदा, संशोधन परिसंवाद, विशेष व्याख्याने आणि इतर शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या उद्देशानं या वास्तूची रचना करण्यात आली आहे.