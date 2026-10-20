मी पवार कुटुंबीयांशी एकनिष्ठ, भाजपा प्रवेशाच्या चर्चा निराधार- राष्ट्रवादीचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकरांचे स्पष्टीकरण
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Published : October 20, 2026 at 2:29 PM IST
नांदेड- जिल्ह्यात राजकारणात सध्या एक चर्चा रंगत आहे, ती म्हणजे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या भाजपा प्रवेशाची. मागील काही दिवसांपासून त्यांच्या घरवापसीची चर्चा सुरू आहे. मात्र या प्रवेशाच्या वृत्तावर आमदार चिखलीकर यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. मी अजित पवार कुटुंबाशी एकनिष्ठ आहे. माझा पक्ष सोडण्याचा कुठलाही प्रश्न नाही. माझ्या संदर्भातील भाजपा प्रवेशाच्या वृत्तपत्रात येत असलेल्या बातम्या खोट्या आणि निराधार आहेत, अशी प्रतिक्रिया आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी दिली. चिखलीकर हे पूर्वी भाजपा पक्षात होते, त्यांनी 2019 ची लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. मात्र 2024 च्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश करून 2024 ची लोहा कंधार मतदार संघातून विधानसभा निवडणूक जिंकली. मी ज्या पक्षात राहतो, तो पक्ष वाढला पाहिजे, यासाठी प्रामाणिकपणे काम करतो, अशी प्रतिक्रिया आमदार चिखलीकर यांनी दिलीय.
नांदेड- जिल्ह्यात राजकारणात सध्या एक चर्चा रंगत आहे, ती म्हणजे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या भाजपा प्रवेशाची. मागील काही दिवसांपासून त्यांच्या घरवापसीची चर्चा सुरू आहे. मात्र या प्रवेशाच्या वृत्तावर आमदार चिखलीकर यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. मी अजित पवार कुटुंबाशी एकनिष्ठ आहे. माझा पक्ष सोडण्याचा कुठलाही प्रश्न नाही. माझ्या संदर्भातील भाजपा प्रवेशाच्या वृत्तपत्रात येत असलेल्या बातम्या खोट्या आणि निराधार आहेत, अशी प्रतिक्रिया आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी दिली. चिखलीकर हे पूर्वी भाजपा पक्षात होते, त्यांनी 2019 ची लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. मात्र 2024 च्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश करून 2024 ची लोहा कंधार मतदार संघातून विधानसभा निवडणूक जिंकली. मी ज्या पक्षात राहतो, तो पक्ष वाढला पाहिजे, यासाठी प्रामाणिकपणे काम करतो, अशी प्रतिक्रिया आमदार चिखलीकर यांनी दिलीय.