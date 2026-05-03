बारावीचा निकाल! पेढे वाटत, ढोल वाजवत पुण्यात साजरा झाला जल्लोष, पाहा व्हिडिओ - HSC RESULTS 2026

बारावीच्या निकालानंतर पुण्यात साजरा करण्यात आला जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 3, 2026 at 8:30 PM IST

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता 12 वी परीक्षेचा निकाल शनिवारी जाहीर करण्यात आला. यंदा देखील बारावीच्या परीक्षेत मुलींनी बाजी मारली असून, 93.15 टक्के मुलींचा निकाल लागला आहे, तर मुलांची टक्केवारी 86.80 आहे. बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यावर पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे मुलांनी पेढे वाटत ढोल वाजवत डान्स करत जल्लोष साजरा केला.

पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत निकाल पाहिला. यावेळी त्यांनी एकत्रित जल्लोष साजरा केला.

पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात देखील मुलींनी बाजी मारली असून, या विद्यालयात 97 टक्के घेऊन एक मुलगी प्रथम आली. यावेळी विद्यार्थिनी म्हणाली की, मला स्वतःच आनंद होत आहे. मी महाविद्यालयात आल्यावर इथे निकाल पाहिला आणि मला खरंच खूप आनंद झाला. निकालाच्या आधी काहीसं दडपण होतं. मात्र, निकाल पाहून घरचे देखील खुश असून मी देखील खूप आनंदी आहे.  

यावेळी महाविद्यालयात दुसरी आलेली मुलगी म्हणाली की, दडपण होतं. अभ्यास तसेच परीक्षा चांगली गेली होती आणि चांगला निकाल येईल याची अपेक्षा देखील होती. मात्र, मला 95 टक्के मिळाले असून खूपच आनंद होत आहे.

