गॅस टंचाईचा हॉटेल व्यवसायाला मोठा फटका; महाडमध्ये 'भुश्याच्या शेगड्यांचा' आधार - HOTEL NISARG
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 17, 2026 at 8:52 PM IST
रायगड : आखाती देशामध्ये सुरू असलेल्या परिस्थितीचा परिणाम आता स्थानिक व्यवसायावरही जाणवू लागला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या टंचाईमुळं हॉटेल व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत रायगड जिल्ह्यातील महाडमधील काही हॉटेल व्यावसायिकांनी पर्यायी मार्ग शोधत पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. महाडमधील 'हॉटेल निसर्ग'मध्ये सध्या लाकडाच्या भुश्याच्या शेगड्यांचा वापर करून स्वयंपाक केला जात आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं हॉटेल व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक हॉटेल्ससमोर स्वयंपाक कसा करायचा हा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. मात्र महाडमधील हॉटेल निसर्गने या समस्येवर वेगळा मार्ग शोधत भुश्याच्या शेगड्यांचा वापर सुरू केला आहे. पूर्वी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या या शेगड्या गॅसच्या वाढत्या वापरामुळं मागे पडल्या होत्या. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत पुन्हा एकदा या पारंपरिक शेगड्यांना मागणी वाढताना दिसत आहे.
रायगड : आखाती देशामध्ये सुरू असलेल्या परिस्थितीचा परिणाम आता स्थानिक व्यवसायावरही जाणवू लागला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या टंचाईमुळं हॉटेल व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत रायगड जिल्ह्यातील महाडमधील काही हॉटेल व्यावसायिकांनी पर्यायी मार्ग शोधत पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. महाडमधील 'हॉटेल निसर्ग'मध्ये सध्या लाकडाच्या भुश्याच्या शेगड्यांचा वापर करून स्वयंपाक केला जात आहे. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यानं हॉटेल व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक हॉटेल्ससमोर स्वयंपाक कसा करायचा हा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. मात्र महाडमधील हॉटेल निसर्गने या समस्येवर वेगळा मार्ग शोधत भुश्याच्या शेगड्यांचा वापर सुरू केला आहे. पूर्वी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या या शेगड्या गॅसच्या वाढत्या वापरामुळं मागे पडल्या होत्या. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत पुन्हा एकदा या पारंपरिक शेगड्यांना मागणी वाढताना दिसत आहे.